Idea de entrante para Navidad: tomates sorpresa rellenos de aguacate y salmón

La Navidad es el momento ideal para preparar platos que sean tan vistosos como sabrosos, y este entrante cumple ambas funciones. La receta que presentamos está inspirada en una de las ideas de Darío Jozifek, conocido en Instagram como @jozichef, quien comparte recetas prácticas y fáciles de preparar.

Lo mejor de esta propuesta es que puedes adaptar el relleno según tus gustos, asegurando siempre un resultado delicioso que encantará a tus invitados. Incluso puedes preparar una bandeja variada de diferentes sabores para dar el gusto a todos los comensales.

Tomates | Unsplash

Receta de tomates rellenos de aguacate y salmón

Elaborar este plato es muy fácil, pero requiere ir paso a paso sin saltarte ninguna parte.

Paso 1: preparar los tomates. Lo primero que debemos hacer es escaldar los tomates para pelarlos con facilidad. Solo necesitas sumergirlos en agua caliente unos segundos. La piel se desprenderá sin problemas y conservarás la textura firme y jugosa.

Lo primero que debemos hacer es escaldar los tomates para pelarlos con facilidad. Solo necesitas sumergirlos en agua caliente unos segundos. La piel se desprenderá sin problemas y conservarás la textura firme y jugosa. Paso 2: vaciar los tomates. Realiza un pequeño agujero en la parte superior y vacía el interior del tomate. Así obtendrás espacio suficiente para rellenarlo con tus ingredientes favoritos, en este caso el aguacate y el salmón.

Realiza un pequeño agujero en la parte superior y vacía el interior del tomate. Así obtendrás espacio suficiente para rellenarlo con tus ingredientes favoritos, en este caso el aguacate y el salmón. Paso 3: preparar el relleno. Una de las ventajas de esta receta es su flexibilidad, ya que puedes combinar distintos ingredientes según tu preferencia o tus gustos. Una opción deliciosa es mezclar salmón, aguacate y cebolla bien picada, creando un equilibrio perfecto entre frescura, suavidad y un ligero toque crujiente. Es una combinación de sabores muy extendida que, junto al tomate, realza aún más en el paladar.

Una de las ventajas de esta receta es su flexibilidad, ya que puedes combinar distintos ingredientes según tu preferencia o tus gustos. Una opción deliciosa es mezclar salmón, aguacate y cebolla bien picada, creando un equilibrio perfecto entre frescura, suavidad y un ligero toque crujiente. Es una combinación de sabores muy extendida que, junto al tomate, realza aún más en el paladar. Paso 4: preparar la salsa. Para añadir cremosidad y un toque festivo, coloca un poco de yogur griego en la base del tomate y mézclalo con tus especias favoritas. Esto no solo aporta sabor, sino que también ayuda a mantener el relleno en su lugar.

Para añadir cremosidad y un toque festivo, coloca un poco de yogur griego en la base del tomate y mézclalo con tus especias favoritas. Esto no solo aporta sabor, sino que también ayuda a mantener el relleno en su lugar. Paso 5: aderezar el tomate. Finaliza el plato con sal y pimienta al gusto y un buen chorrito de aceite de oliva de calidad. Este detalle potencia los sabores y eleva la presentación, convirtiendo los tomates rellenos en un entrante elegante y gourmet, perfecto para sorprender durante las fiestas.

Otras ideas para rellenar los tomates

En su publicación, el chef insiste en que lo más importante es divertirse y personalizar la receta. Otras opciones que pueden combinar a la perfección para rellenar los tomates son: