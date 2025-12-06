ORIGINAL Y DELICIOSO
Idea de entrante para Navidad: tomates sorpresa rellenos de aguacate y salmón
Si buscas un aperitivo original para estas fiestas, estos tomates rellenos son la idea perfecta. Fáciles de preparar, vistosos y personalizables, combinan ingredientes frescos y sabrosos para dar un toque elegante y delicioso a tu mesa navideña.
La Navidad es el momento ideal para preparar platos que sean tan vistosos como sabrosos, y este entrante cumple ambas funciones. La receta que presentamos está inspirada en una de las ideas de Darío Jozifek, conocido en Instagram como @jozichef, quien comparte recetas prácticas y fáciles de preparar.
Lo mejor de esta propuesta es que puedes adaptar el relleno según tus gustos, asegurando siempre un resultado delicioso que encantará a tus invitados. Incluso puedes preparar una bandeja variada de diferentes sabores para dar el gusto a todos los comensales.
Receta de tomates rellenos de aguacate y salmón
Elaborar este plato es muy fácil, pero requiere ir paso a paso sin saltarte ninguna parte.
- Paso 1: preparar los tomates. Lo primero que debemos hacer es escaldar los tomates para pelarlos con facilidad. Solo necesitas sumergirlos en agua caliente unos segundos. La piel se desprenderá sin problemas y conservarás la textura firme y jugosa.
- Paso 2: vaciar los tomates. Realiza un pequeño agujero en la parte superior y vacía el interior del tomate. Así obtendrás espacio suficiente para rellenarlo con tus ingredientes favoritos, en este caso el aguacate y el salmón.
- Paso 3: preparar el relleno. Una de las ventajas de esta receta es su flexibilidad, ya que puedes combinar distintos ingredientes según tu preferencia o tus gustos. Una opción deliciosa es mezclar salmón, aguacate y cebolla bien picada, creando un equilibrio perfecto entre frescura, suavidad y un ligero toque crujiente. Es una combinación de sabores muy extendida que, junto al tomate, realza aún más en el paladar.
- Paso 4: preparar la salsa. Para añadir cremosidad y un toque festivo, coloca un poco de yogur griego en la base del tomate y mézclalo con tus especias favoritas. Esto no solo aporta sabor, sino que también ayuda a mantener el relleno en su lugar.
- Paso 5: aderezar el tomate. Finaliza el plato con sal y pimienta al gusto y un buen chorrito de aceite de oliva de calidad. Este detalle potencia los sabores y eleva la presentación, convirtiendo los tomates rellenos en un entrante elegante y gourmet, perfecto para sorprender durante las fiestas.
Otras ideas para rellenar los tomates
En su publicación, el chef insiste en que lo más importante es divertirse y personalizar la receta. Otras opciones que pueden combinar a la perfección para rellenar los tomates son:
- Queso de cabra y nueces: le dará una textura cremosa con un toque crujiente y dulce, ideal para Navidad. El relleno se prepara mezclando queso de cabra desmenuzado con nueces picadas, un chorrito de miel y un poco de pimienta.
- Champiñones y queso gratinado: una versión perfecta para un entrante caliente y reconfortante. Solo deberás saltear champiñones con ajo y perejil, añadir un poco de queso rallado y gratinar ligeramente en el horno justo antes de servir.
- Crema de espinacas y piñones: una opción de relleno vegetariano y saludable. Solo deberás triturar unas espinacas previamente salteadas junto con un poco de queso crema, ricota o el de tu preferencia
