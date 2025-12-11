Antena 3 Logo Antena 3
PAN FRESCO SIEMPRE

Pan fresco por más tiempo: el consejo de un panadero que sí funciona

Hay muchas formas de mantener el pan en buen estado, solo tienes que hacerlo bien. Si quieres evitar que aparezca moho o que se acumule demasiada humedad, guárdalo en una bolsa de papel o congélalo, pero evita las bolsas de plástico.

Panadero haciendo pan

Vídeo: Hyliacom Foto: iStock

Marta Ruiz| Hyliacom
Publicado:

Es frustrante cuando vas a la cocina y ves que el pan ya se ha puesto duro a pesar de haberlo comprado ayer, solo por despiste, porque lo dejaste fuera y no lo cubriste con nada. Además, podrías haberlo guardado en la nevera para evitar el moho —aunque eso no impide que se endurezca—. Así que, mientras no le hayan salido microorganismos, lo único que puedes hacer es meter el pan en el horno unos minutos para que el almidón se ablande de nuevo, aunque sea de forma temporal.

Pan con moho
Pan con moho | NovaMás

Has pensando en muchas alternativas para mantenerlo blando pero todas han resultado fallidas. Según Joost Arijs, que es un maestro en panadería, guardarlo en bolsas de plástico es un gran error.

Pan congelado en bolsa de plástico
Pan congelado en bolsa de plástico | iStock

Porque lo que consigues es el efecto contrario. Es cierto que evita que se ponga duro, pero, es tanta la humedad que retiene que crea un ambiente húmedo, una situación ideal para que aparezca el moho. El plástico no permite que el pan respire, por lo que al intentar comerlo, parecerá un chicle.

Panadero haciendo pan
Panadero haciendo pan | iStock

No te preocupes, porque existen otras alternativas, como la bolsa de papel que evita la humedad y por tanto el efecto gomoso. También puedes congelarlo, pero solo si tienes pensado comerlo en un par de días. Otros consejos efectivos son los envoltorios de cera de abeja o las paneras ventiladas, para la correcta circulación del aire.

