El rollo de pollo relleno que triunfará en Navidad: fácil, jugoso y muy resultón

Cuando llegan las celebraciones navideñas, buscamos recetas que queden bien en la mesa, gusten a todos y no nos obliguen a pasar horas en la cocina. Justo eso es lo que propone la creadora de contenido Carmen Iribarne con este rollo de pollo relleno que combina ingredientes sencillos y un resultado digno de comida especial.

La clave está en transformar unos simples filetes de pollo en un plato vistoso, jugoso y lleno de sabor, ideal tanto para una comida familiar como para una cena con invitados. Además, se puede preparar con antelación y adaptar fácilmente según tengamos horno o freidora de aire.

Ingredientes

Filetes finos de pechuga de pollo

Jamón cocido

Queso provolone

Bacon o panceta en lonchas

Sal y pimienta (al gusto)

Paso a paso

1. Primero, coloca varios filetes de pollo ligeramente solapados sobre una superficie plana, formando una base amplia.

2. Salpimienta al gusto y, a continuación, cubre el pollo con una capa de jamón cocido y otra de queso provolone.

3. Una vez tengas el relleno listo, enrolla el conjunto con cuidado, apretando bien para que quede compacto.

4. El siguiente paso es envolver ese rollo con lonchas de bacon o panceta, cubriéndolo por completo. Esto no solo aporta sabor, sino que ayuda a que el pollo quede especialmente jugoso durante la cocción.

5. Para cocinarlo, tienes dos opciones. En el horno, introdúcelo a 190 °C durante unos 35 minutos, hasta que el bacon esté dorado y crujiente. Si prefieres la freidora de aire, bastarán unos 25 minutos a 180 °C. En ambos casos, conviene dejarlo reposar unos minutos antes de cortarlo para que mantenga bien la forma.

Consejos para que quede aún más perfecto

Si quieres un resultado aún más jugoso, puedes tapar el rollo con papel de aluminio durante la primera parte del horneado y retirarlo al final para dorar el bacon. También es importante no excederse con la sal, ya que el jamón y el bacon aportan bastante sabor por sí mismos.

El provolone puede sustituirse por mozzarella, emmental o incluso una mezcla de quesos, según gustos. Y si se prepara con antelación, aguanta perfectamente en la nevera y se puede recalentar sin perder textura.

Cómo servirlo en Navidad

Este rollo de pollo relleno funciona muy bien acompañado de una ensalada fresca, unas patatas al horno o una guarnición de verduras salteadas. Cortado en rodajas, se convierte en un plato principal ideal para comidas y cenas festivas, con ese punto casero que siempre triunfa, pero sin pasar tiempo de más en la cocina.