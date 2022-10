¿La piña sirve para adelgazar?

Todavía a día de hoy hay personas que eligen ciertos alimentos con la finalidad de conseguir pretendidos efectos terapéuticos o supuestos beneficios para la salud solo por el hecho de consumirlos. La piña es uno de esos alimentos a los que se le asocian ciertos atributos. Uno de ellos apunta a que la piña ayuda a adelgazar.

La presión social en relación al culto al cuerpo, la cultura de la delgadez y el miedo a engordar presentes en la sociedad actual han dado paso a la proliferación de mitos entorno a supuestos alimentos adelgazantes promovidos por la industria del adelgazamiento: dietas y complementos dietéticos con resultados mágicos para la pérdida de peso.

Ya sabemos que uno de estos clásicos alimentos es la piña, que lleva utilizándose durante décadas para este fin, en diferentes formatos.

¿La piña tiene propiedades adelgazantes?

La piña, al igual que cualquier fruta, es rica en agua y por lo tanto, una opción ligera. Al igual que otras frutas, también es rica en fibra, lo que le confiere, entre otras cosas, un efecto saciante. Y como todas las frutas es rica en vitaminas y minerales.

Consumir alimentos ligeros, densos en micronutrientes y saciantes siempre es una buena opción, llámese piña o llámese melón.

Consumir alimentos que son más ligeros y saciantes y que desplazan a otros de mayor valor energético y de menor poder saciante, puede hacer que comamos menos, pero esta premisa la cumple cualquier fruta y muchos otros alimentos.

Si pasamos de comer diferentes alimentos en el día a día a no comer nada y solo ingerir piña durante unos días, estaremos comiendo menos. Lo mismo ocurriría si en lugar de cenar un bocadillo o un plato de comida, cenásemos solo piña.

Pero si en lugar de comer solo piña varios días o comer solo piña para cenar, comiésemos cartón varios días o cartón para cenar, también se produciría este efecto de desplazamiento y no por ello, concluiríamos que el cartón es un agente adelgazante, o que si se ha producido una pérdida de peso, es un efecto consecuencia de haber ingerido cartón, ¿verdad?

¿La piña es diurética?

Sí, es diurética, pero que un alimento tenga efectos diuréticos no tiene nada que ver con adelgazar. Un alimento diurético simplemente estimula la excreción de orina. Y ni adelgazar consiste en perder agua corporal, sino grasa corporal, ni las pérdidas de grasa corporal se producen a través de la orina.

Así que deshidratarnos con la finalidad de pesar menos para encajar en unos estándares de belleza determinados, no es una estrategia saludable ni segura, pero tampoco eficaz.

Las restricciones alimentarias no son saludables

Exite un problema: con estos planteamientos lo que sí se puede conseguir es una ligera deshidratación y una pérdida de masa muscular, además de las implicaciones psicológicas que suponen las restricciones alimentarias.

Pero lo peor es que se desvía el foco de atención de dónde realmente hay que ponerlo y por lo tanto, hace pasar la vida, utilizando planteamientos que no van a servir para encontrar la felicidad, ni para que mejorar los hábitos alimentarios. Para lo único que van a servir es para vaticinar unos peores hábitos alimentarios en el futuro y una peor relación con la comida. Por no decir que pueden hacer que se acabe odiando la piña y no querer volver a oír hablar de comer fruta nunca más (y con razón).

Así que come piña si es porque te gusta y la disfrutas, y nada más.