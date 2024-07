¿Podemos quitar la parte con moho del pan y comernos el resto?

El pan es uno de los alimentos que más consumimos, ya sea para acompañar una comida o para hacernos un bocata. A todos nos gusta comernos un trozo de pan y, muchas veces, hasta no llega entera la barra de pan a la mesa. Pero igual que comemos con rapidez este alimento, también se echa a perder rápidamente.

Barras de pan en el horno | iStock

Y es que, el pan es uno de los alimentos con el que más cuidado debemos tener. De un día para otro se pone duro o en poco tiempo le sale moho. El pan de molde, por ejemplo, es uno de los más propensos a que encontremos esas manchas de moho, algunas visibles y otras no tanto. ¿Pero qué puede ocurrir si comemos pan con moho?

Si alguna vez te has preguntado qué ocurre si de forma accidental se ingiere pan con moho, hoy vamos a sacarte de dudas. Puede que dependiendo de las cantidades y condiciones no pase nada, pero en otras ocasiones puede convertirse en molestias estomacales o síntomas mucho más graves.

Pan con moho | iStock

En el mejor de los casos, y más allá de la sensación de asco, habrá algún dolor gastrointestinal aislado.

En caso de no contar con un sistema inmunitario sano, los síntomas pueden ser más graves. Diarrea, vómitos, fiebre o incluso dificultades respiratorias son algunos de ellos, por lo que será necesario buscar ayuda médica.

Y la pregunta del millón que te estarás haciendo. Si retiro la parte con moho el problema se habrá solucionado, ¿no? Pues no, retirar la zona afectada por moho no va a hacer que el resto del pan sea comestible. Debido a la humedad y porosidad del alimento, es muy posible que el hongo haya continuado creciendo en el resto de la pieza, aunque no se aprecie a simple vista.

Lo más recomendable es consumir este alimento en el acto o en un corto periodo de tiempo en el caso del pan de molde y nunca consumirlo si descubres que tiene moho. Así evitaremos sustos.