Nuevo yogur de Mercadona: ¿por qué se ha hecho viral?

Mercadona no para de reinventarse y sacar a la venta nuevos formatos de productos adaptados a los gustos de todos sus consumidores. Dentro de su línea de productos Hacendado, destaca, especialmente, su gama de alimentos lácteos y de yogures, compuesta por su gran variedad de sabores, tamaños (los hay de hasta 2 kilos) y composición nutricional.

Hace unos meses, Mercadona dejó boquiabiertos a los más golosos con una crema de avellanas con un sabor parecido al de los productos Kinder. Ahora, la última novedad que ha llegado a las neveras de la cadena de alimentación es un yogur griego de avellanas y cacao lleno de sabor.

Si aún no lo has probado, te explicamos todo lo que debes saber sobre este irresistible yogur. Seguro que no podrás esperar a comprarlo.

¿Cómo es el nuevo yogur de Mercadona?

Recientemente, la cadena de supermercados ha anunciado, a través de sus redes sociales, la llegada de este delicioso producto lácteo. Se vende en packs de 6 unidades por un precio también irresistible; puedes hacerte con estos yogures por solo 1,55 euros.

La particularidad que hace que este lácteo sea tan especial es su intenso sabor a avellana y cacao, que recuerda a los dulces rellenos de crema tipo Kinder. A sus notas de fruto seco tostado, hay que añadir una agradable textura cremosa estilo yogur griego, que convierten este producto en una delicia difícil de resistir y fácil de viralizar.

Entre su listado de ingredientes, el azúcar no se echa en falta, así que no hará falta que añadas ningún tipo de edulcorante, solo tendrás que destapar y disfrutar.

Con esta apuesta, Mercadona reafirma el compromiso por seguir innovando, dentro de su propia marca, con productos adaptados a las necesidades de todos sus consumidores. Desde los que buscan disminuir su consumo de calorías con productos light o bajos en azúcar, como los que no pueden resistirse a un buen dulce y quieren terminar el día con un momento de placer.

El yogur más viral

Desde que Mercadona lanzó a la venta este yogur, su nombre se ha posicionado como el más viral de TikTok. De hecho, muchos usuarios de esta plataforma han querido ser los primeros en dar el feedback tras probarlo o comerlo por primera vez delante de la cámara. Por lo general, los tiktokers han quedado fascinados con su sabor.

Yogures de Mercadona golosos, pero más light

Dentro de la gama de yogures de Mercadona, el griego de cacao y avellanas, no destaca por ser, precisamente, el más ligero, sino todo lo contrario. De hecho, el contenido de una sola unidad aporta las mismas calorías que si comiéramos 4 yogures comunes.

En este sentido, el supermercado valenciano no se ha olvidado de la gente que quiera controlar su ingesta calórica. Por esta razón, entre su amplia gama de yogures, también hay algunas opciones igualmente deliciosas, pero más light, que también han arrasado en las redes.

Es el caso, por ejemplo, de la gama de yogures de proteínas, destinada al público fitness, entre los que destacan el de sabor a chocolate, mango y maracuyá o fresa. Otro ejemplo es el de los yogures cremosos de sabores hechos a base de leche de soja, disponible en sabor, vainilla, chocolate o natural.

Sin embargo, debemos recordar que con la comida, muchas veces, lo mejor es no contar calorías y tener en cuenta que también merecemos (y es completamente válido) comer por placer, sin restricción. Así que, disfruta del yogur de cacao y avellanas sin culpas.

