El gran cambio físico de una influencer que asegura que se debe a dejar de ingerir azúcar

Karina Irby es una influencer de 34 años que vive en Australia. Con más de un millón de seguidores, ha protagonizado un cambio bastante notorio en seis semanas, según dice, a causa de haber eliminado el azúcar de su dieta. Y a la mitad de su camino, ha querido enseñar a sus seguidores su transformación.

La modelo, diseñadora y directora de la firma de bikinis, Moana, publicó dos fotos suyas, una al lado de la otra, una tomada antes de comenzar su desafío "sin azúcar" y otra de unas semanas después de empezarlo. Karina dejaba en el post sus sensaciones de estas primeras semanas en el challenge.

"En primer lugar, mi barriga hinchada finalmente se está calmando. Me siento mucho más tranquila y mis órganos definitivamente me lo agradecen. Pero desafortunadamente, mi eczema todavía me provoca una rabieta. Tengo tanta picazón y manchas como siempre"

Y añadió: "Lo bueno es que mentalmente me siento alerta y motivada. Quién sabe, tal vez alcance un nivel completamente nuevo de claridad a medida que este desafío continúa. ¿Te atreverías a deshacerte del azúcar refinado durante 12 semanas enteras?"

Reacción de los usuarios

En su publicación, se le sumaron comentarios de sus seguidores. Muchos quedaron impresionados con los resultados, una persona escribió: "¡Increíble! He estado sin azúcar ni gluten durante 8 años... lo mejor que he hecho por mí misma. Sí, es difícil, especialmente los primeros 21 días".

Otro también intervino: "Oh, vaya, ¡podría intentarlo! Aunque, sinceramente, suena muy difícil". Algunos también coincidieron en que no saben si podrían hacerlo, como dijo una persona: “Yo nunca podría, soy adicto y no se puede ayudar a un adicto que no quiere ayuda".

Alguien más le preguntó a Karina con qué sustituía el azúcar refinado, a lo que ella respondió: "fruta".

Un pasado de controversias

Si no estás familiarizada con su perfil, Karina Irby es una influencer muy conocida por compartir contenido body positive. Mostrando con orgullo, sin filtros y al desnudo, su cuerpo con curvas y celulitis, aceptándolo tal y como es y, aún más importante, queriéndolo al máximo.

Así que, no sorprende saber que en el pasado fue muy criticada por perder peso después de haber sido conocida por defender el "self love". De hecho, perdió seguidores por ello.

Sin embargo, en ese momento les dijo a sus fans que deberían "respetar el hecho de que ella quería perder peso". Reveló que había estado lidiando con ansiedad e hizo unos cambios que han sido beneficiosos para ella personalmente, como no comer azúcar.

Azúcar | Pexels

¿Es sano no comer nada azúcar?

Que el azúcar no es bueno para la salud no es ninguna sorpresa. Que todos podríamos (y deberíamos) reducir su consumo, tampoco.

Hay diferencia entre el azúcar natural y el refinado. El natural se encuentra dentro de alimentos que contienen vitaminas y minerales beneficiosos para el cuerpo. En cambio, la versión añadida solamente se trata de calorías vacías que dañan al cuerpo. Este ingrediente se encuentra en alimentos y bebidas como golosinas, refrescos, entre otros.

Por lo tanto, es importante controlar tu ingesta de azúcares refinados. Aun así, si lo que buscas es un cambio de vida a uno más saludable, antes de tomar decisiones como el reto de "sin azúcar", debes pensar qué es lo que más te interesa para tu salud y visitar un especialista –que al fin de cuentas, son los que más saben–.

Lo más importante es comer bien, variado y equilibradamente, hacer deporte, no beber alcohol, no fumar… ¡Vive tu vida como tú quieras!