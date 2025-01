Fodmap qué es y qué relación tiene con la hinchazón abdominal

Si tras comer algo ligero o aparentemente inofensivo te has pasado una tarde en la lucha entre gases, dolor abdominal y un sinfín de visitas incómodas al baño te interesa mucho saber que significa FODMAP y qué relación tiene con tu hinchazón abdominal.

¿Qué es FODMAP?

Empecemos por el principio: FODMAP no es el nombre de un villano en una película de ciencia ficción, aunque para algunos intestinos podría parecerlo, ni es un mapa de alimentos mal escrito. lLos FODMAP son un grupo de hidratos de carbono de cadena corta y polioles (edulcorantes) que se encuentran en muchos alimentos y que, para algunas personas, son difíciles de digerir.

FODMAP es un acrónimo que viene del inglés y significa:

Fermentable

Oligosacáridos (fructanos y galactooligosacáridos, o GOS)

Disacáridos (lactosa)

Monosacáridos (fructosa o glucosa)

Polioles (sorbitol, manitol, etc.)

Una nevera llena de alimentos | iStock

Cuando consumimos alimentos ricos en FODMAP, estos hidratos de carbono pueden viajar intactos hasta el intestino grueso, donde las bacterias intestinales se dan un auténtico festín. El problema es que este festín produce gases (fermentación) y atrae agua al intestino, lo que puede provocar síntomas desagradables como hinchazón, diarrea, dolor abdominal o estreñimiento, sobre todo en personas con síndrome del intestino irritable o sensibilidad digestiva.

Alimentos FODMAP

Los FODMAP están por todas partes, a veces en alimentos que nunca imaginarías. Aquí tienes algunos ejemplos:

Oligosacáridos: Se encuentran en cereales como el trigo, la cebada y el centeno; en vegetales como ajo, cebolla, brócoli y espárragos; y en legumbres como garbanzos, lentejas y judías.

Se encuentran en cereales como el trigo, la cebada y el centeno; en vegetales como ajo, cebolla, brócoli y espárragos; y en legumbres como garbanzos, lentejas y judías. Disacáridos : La lactosa, el azúcar presente en la leche y productos lácteos como queso fresco o helado, es un clásico del equipo FODMAP. Si estás pensando en el yogur o en quesos de más maduración la respuesta es: no. La cantidad de lactosa no es representativa.

: La lactosa, el azúcar presente en la leche y productos lácteos como queso fresco o helado, es un clásico del equipo FODMAP. Si estás pensando en el yogur o en quesos de más maduración la respuesta es: no. La cantidad de lactosa no es representativa. Monosacáridos: La fructosa en exceso (más fructosa que glucosa). Sobre todo la fructosa que no está en la fruta, la que viene en bolsa.

Polioles: Estos azúcares-alcoholes (como sorbitol y manitol) se encuentran en algunas frutas como ciruelas, melocotones, pero su mayor presencia es en edulcorantes, como en los chicles sin azúcar.

Brócoli | Freepik

En otras palabras, lo que para una persona es un manjar saludable, como un plato de lentejas para otra puede ser una bomba de relojería digestiva.

¿Qué pasa con los FODMAP en el cuerpo?

No todos reaccionamos igual a los FODMAP, y aquí está la clave. En una persona con un intestino sano, estos hidratos de carbono se fermentan sin grandes dramas. Pero para alguien con sensibilidad, esa fermentación se convierte en una película de terror: el intestino se hincha, se irrita y puede reaccionar de forma exagerada.

Además, los FODMAP son como pequeñas esponjas que atraen agua al intestino. ¿El resultado? Diarrea en algunas personas y estreñimiento en otras.

Cómo eliminar de mi dieta los alimentos FODMAP

No, esto no significa que ahora tengas que eliminar todos los alimentos ricos en FODMAP de tu vida. Primero, porque no todos los FODMAP son problemáticos para todo el mundo. y segundo, porque muchos de estos alimentos son súper nutritivos y no merece la pena quitarlos sin una razón de peso.

Dieta equilibrada | Pexels

La dieta baja en FODMAP es una estrategia que se utiliza principalmente para personas con Síndrome del Intestino Irritable (SII) o problemas digestivos similares. Pero no es una dieta para siempre ni para todo el mundo. ¿Cómo funciona?

Fase de eliminación: Durante unas semanas, se eliminan los alimentos altos en FODMAP de la dieta para reducir los síntomas.

Durante unas semanas, se eliminan los alimentos altos en FODMAP de la dieta para reducir los síntomas. Fase de reintroducción: Poco a poco, se vuelven a introducir los alimentos de uno en uno para identificar cuáles son los culpables de los problemas digestivos.

Poco a poco, se vuelven a introducir los alimentos de uno en uno para identificar cuáles son los culpables de los problemas digestivos. Fase de personalización: Con base en los resultados, se diseña una dieta equilibrada que incluye los alimentos que tu intestino tolera y excluye los que no.

Importante: esta dieta debe hacerse siempre bajo la supervisión de un profesional, como un dietista-nutricionista especializado, para evitar deficiencias nutricionales o restricciones innecesarias.

¿Los FODMAP son malos?

Aquí viene el gran malentendido. Los FODMAP no son malos ni tóxicos. De hecho, muchos alimentos ricos en FODMAP son súper saludables, como frutas, verduras, legumbres o lácteos. Simplemente, hay personas cuyos intestinos no los procesan bien, y para ellas, reducir su consumo puede marcar la diferencia.

Además, no todos los FODMAP afectan igual a todo el mundo. Algunas personas pueden comer ajo sin problema, pero el brócoli les arruina la tarde. Otras pueden disfrutar de un yogur, pero no toleran una manzana.

Yogurt con fruta | Cocinatis

Entonces, ¿qué hacer?

Si sospechas que los FODMAP están detrás de tus problemas digestivos, lo primero es consultar a un profesional de la salud. No caigas en la tentación de eliminar alimentos al azar, porque podrías terminar con una dieta más restrictiva de lo necesario y sin los nutrientes que tu cuerpo necesita.

Y, sobre todo, ten paciencia. La relación con tu intestino puede ser complicada, pero con el enfoque adecuado, es posible mejorar los síntomas y disfrutar de la comida sin miedo.