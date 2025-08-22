¿Sabías que existe un protocolo para comer patatas fritas de bolsa? Así se debe hacer, según una experta

Comer patatas fritas de una bolsa no tiene misterio: abres la bolsa, si quieres las viertes en un bol y las coges con la mano. Pues resulta que hay un protocolo para comerlas. Aunque pueda parecer una broma, es bueno saberlo, sobre todo para hacerlo con cuidado y respeto hacia los demás, y no parecer descarado.

María José Gómez (@protocoloyetiqueta.es en TikTok e Instagram) nos enseña cuál ese protocolo, tanto si estamos solos como acompañados.

¿Cómo comer las patatas fritas de bolsa según el protocolo?

El protocolo para comer las patatas fritas de bolsa es diferente según si las vas a comer sola o acompañada.

Si las vas a comer solo tú, María José recomienda coger las patatas de dentro de la bolsa o el bol siempre con la misma mano. Aunque no haya nadie más ni las compartas, es mejor evitar meter varias a la vez y comerlas de una en una, y de un solo bocado.

Mano cogiendo una patata frita de dentro la bolsa | Unsplash

En el caso de que haya más gente alrededor de la mesa, estos son los pasos que debes seguir, según el protocolo:

Para coger la patata de la bolsa o el recipiente, usa la mano no dominante . Por ejemplo, la izquierda si eres diestra.

la patata de la bolsa o el recipiente, usa la . Por ejemplo, la izquierda si eres diestra. Luego, pasa la patata a la otra mano , que será la que te llevarás a la boca y la que "se va a contaminar con la saliva".

, que será la que te llevarás a la boca y la que "se va a contaminar con la saliva". Evita hacer la excavadora y no coger varias patatas de una sola vez.

y no coger varias patatas de una sola vez. Recuerda que lo ideal es cogerlas de una en una. Si te metes muchas a la vez, harás mucho más ruido a la hora de masticar y es posible que te caigan trozos y te puedas manchar .

y es posible que te caigan y te puedas . Sí, las patatas fritas están para chuparse los dedos, pero no lo hagas delante del resto. Si necesitas limpiarte las manos del aceite y la sal, mejor hacerlo con una servilleta o ir al baño a lavarte las manos.

¿Cómo hacer patatas fritas chips en casa?

Y ya que estamos hablando de patatas fritas, ¿por qué no te animas a hacerlas en casa en vez de comprarlas? No resulta muy difícil, aquí tienes la receta.

Ingredientes:

3 o 4 patatas medianas

Aceite de girasol o de oliva

Sal

Opcional: pimentón, ajo en polvo, hierbas secas o queso en polvo para saborizar

Patatas fritas de bolsa | Unsplash

Paso a paso:

1. Lava y pela las patatas.

2. Con una mandolina (o un cuchillo muy afinado) corta las patatas a rodajas muy finas.

3. Pon las rodajas en un bol con agua fría para eliminar el exceso de almidón. Déjalas unos 20 o 30 minutos. Transcurrido este tiempo, ponlas sobre un trozo de papel de cocina para que se sequen.

4. En una sartén más bien profunda, echa el aceite de girasol (o de oliva) y deja que se caliente. Lo ideal es que esté a unos 180 °C, pero si no tienes cómo comprobarlo, un truco es meter una rodaja y si burbujea, es que la temperatura es la correcta.

5. Ve friendo las rodajas durante 3 o 5 minutos (o hasta que veas que están doradas y crujientes). En este paso, es importante evitar poner muchos trozos, ya que se van a cocinar mejor si hay suficiente espacio entre ellos.

6. A medida que estén hechas, ponlas sobre un papel de cocina absorbente para retirar el exceso de aceite y sazónalas con el condimento que quieras.

7. Por último, no seas impaciente y déjalas enfriar antes de servir.