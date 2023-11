Este es el motivo por el que deberías lavar el plátano antes de comértelo

Siempre surgen muchas dudas de qué alimentos son los que debemos lavar antes de consumirlos. Si bien es cierto que las frutas hay que pasarlas por agua para eliminar todos los productos que puedan haber cogido, la gran incógnita es si el plátano entre dentro de esa lista.

Si nos saltamos el paso de lavar los alimentos, al ingerirlos podríamos estar contaminándonos de cualquier sustancia o insecticida que se haya adherido a su piel. No obstante, en el caso de los plátanos, al estar recubiertos por la cáscara, tendemos a pensar que con quitarla es suficiente. Pero, ¿es esto verdad?

Las bacterias se quedan en el exterior de la fruta, en la cáscara que quitamos, pero esa misma cáscara ha sido manipulada por nuestras manos o el cuchillo que utilicemos antes de acabar en la basura. Por tanto, nuestras manos o el cubierto han estado en contacto con las bacterias del plátano.

Plátano cortado | iStock

Esto quiere decir que, si no lavamos el plátano, aumentamos el riesgo de contaminar el interior nosotros mismos. Algo que sucede con otras frutas y verduras que tenemos interiorizado que no hay que lavar. El melón o la piña contienen bacterias en la cáscara que no comemos, pero somos nosotros los que contaminamos el interior.

Esa suciedad que traspasamos del exterior al interior después la ingerimos. Por tanto, SÍ HAY QUE LAVAR LOS PLÁTANOS. Para lavarlos -al igual que el resto de fruta- basta con ponerlos debajo del grifo y frotarlos.

Si vamos a utilizar un cuchillo, lo más adecuado es que usemos uno para la cáscara y otro para el interior, aunque bastaría con lavar el plátano y así solo utilizar uno. De igual forma que debemos lavarnos las manos antes y después de manipular cualquier tipo de alimento. Y, aunque el riesgo de intoxicación es pequeño, dicen que es mejor prevenir que curar.