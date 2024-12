Este es el lugar perfecto de la casa para que los plátanos duren más tiempo

¿Te ha pasado que has comprado plátanos y te han madurado demasiado pronto? Lo cierto es que esto puede pasar y no porque la fruta sea mala, sino porque no has sabido guardarla en el lugar adecuado. Te contamos qué debes hacer para que esto no suceda más…

Lo más normal sería dejarlos en el frutero, aunque son muchas personas las que lo dejan directamente en la nevera. Pero para que se mantengan frescos por más tiempo, lo ideal es colgarlos en un lugar fresco y ventilado. Y lejos de la luz directa del sol.

Recuerda que cuando están verdes o recién comprados, debes EVITAR la nevera a toda costa. El frío lo que consigue es que la piel del plátano se oscurezca más rápido, aunque la fruta en sí se mantenga comestible.

Plátanos muy maduros | iStock

Otro consejo es mantenerlos siempre alejados de otras frutas como por ejemplo la manzana, ya que libera etileno, un gas que hace que el plátano en este caso acelere su maduración.

En cambio, al estar colgados, no acumulan tanta humedad porque el aire a su alrededor circula mucho mejor y, por tanto, se ralentiza el proceso de maduración. Un truco que tal vez no conocías, pero que a partir de ahora no podrás dejar de hacer.

Plátanos colgados | iStock

Y es que, no es ninguna novedad, pues los supermercados también lo utilizan, colocándolos en estanterías separas del resto de alimentos, en un lugar donde circula mejor el aire o, incluso, colgados.