¿Se debe comer la piel del pescado?

El pescado es un alimento básico para una dieta equilibrada. Su ingesta adecuada debe estar alrededor de las 3 o 4 raciones a la semana. Sin embargo, en España tan solo el 25 % de la población respeta esta recomendación.

Muchos de los pescados contienen en su piel una de las partes más sabrosas del plato. No obstante, hay mucha gente que afirma que no se come la piel del pez porque puede resultar perjudicial para la salud. Es hora de comprobar si ese mito es verdadero o simplemente una leyenda urbana.

Quitar o no la piel del pescado

Pues lo cierto es que los beneficios de ingerir la piel del pescado son superiores a los riesgos. Por ello, si cuando te sirven una lubina o un rodaballo optas por retirarle la piel que no sea por este mito que está tan extendido. De hecho, hay muchos casos donde el comensal realiza este gesto de manera automática sin conocer realmente el motivo de por qué lo hace.

Siempre se ha comentado que la piel del pescado contiene unas altas cantidades de mercurio. Es verdad que estos animales tienen trazas de mercurio en su interior, pero estas no solo se acumulan en la piel, sino que están repartidas por todo el organismo. Además, habría que comer una cantidad ingente de pescado para que este mercurio nos resultara perjudicial. Con lavar la pieza que vayamos a cocinar es suficiente, cosa en muchas ocasiones es realizada por el dependiente en la propia pescadería.

Un punto a favor de conservar la piel del pescado es que puede dar un toque diferente a tus platos. Empleando técnicas para dejarla crujiente y que el pez no se desmigaje al cocinarlo. No hay que tratarla como un residuo, aunque esta sea la creencia popular.

Es más, como la piel no pierde líquidos al cocinarla, contribuye a que el pescado tampoco pierda nutrientes en el proceso de preparación. Así se mantiene el Omega 3 lo que ayuda a que nuestro cuerpo retenga menos cantidad de grasa y colesterol.

