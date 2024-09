Cómo seguir una dieta vegetariana o vegana saludable

La alimentación vegetariana y vegana no es una moda pasajera ni un capricho de unos pocos, sino una elección consciente y meditada por muchas personas en todo el mundo.

Pero, ¿cómo asegurarse de que una alimentación vegetariana o vegana sea realmente saludable? Vamos a desglosar los aspectos clave que debes tener en cuenta para que no falte nada en tu dieta.

Cómo seguir una alimentación vegetariana de forma saludable

Equilibrio en la dieta: No todo lo vegetal es saludable

Uno de los mayores errores que cometen quienes empiezan una dieta vegetariana o vegana es asumir que todos los alimentos vegetales son automáticamente saludables. Esto no es del todo cierto. Las patatas fritas son veganas, el azúcar también, pero una dieta basada en estos alimentos claramente no es equilibrada. Lo más importante en cualquier alimentación, ya sea omnívora, vegetariana o vegana, es el equilibrio.

Para asegurar una dieta equilibrada, necesitas incluir una variedad de alimentos que aporten todos los nutrientes esenciales. El plato ideal debería estar compuesto de la siguiente manera:

- La mitad del plato con verduras y frutas.

- Un cuarto de plato debe contener proteínas (legumbres, tofu, tempeh, etc.)

- Un cuarto de plato debe incluir cereales integrales. No te olvides de las grasas saludables, que puedes obtener de fuentes como el aguacate, las nueces y las semillas.

Alimentos vegetarianos | iStock

Proteínas: No solo de tofu vive el vegano

Uno de los mitos más extendidos es que una dieta vegetariana o vegana no puede aportar suficientes proteínas. Esto es falso. Las proteínas vegetales son más que suficientes si se planifica adecuadamente la dieta. Las legumbres (como lentejas, garbanzos, alubias), el tofu, el tempeh, las semillas, los frutos secos y ciertos cereales como la quinoa son excelentes fuentes de proteína.

Es importante también combinar diferentes tipos de proteínas vegetales para asegurarte de obtener todos los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, combinar arroz con lentejas o pan integral con hummus. No tienes que hacer estas combinaciones en cada comida, pero sí es recomendable hacerlo a lo largo del día.

Vitamina B12: El indispensable suplemento

Si hay algo que debes tener claro en una dieta vegana, es que la vitamina B12 no es opcional. Esta vitamina es esencial para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos, y no se encuentra en los alimentos vegetales en cantidades suficientes.

La carencia de B12 puede llevar a problemas de salud serios, como anemia y daño neurológico. Para evitar esto, es imprescindible tomar un suplemento de B12 o consumir alimentos fortificados regularmente, como ciertas leches vegetales, cereales y levadura nutricional.

Platos vegetarianos equilibrados y saludables | Pexels

Hierro: De las espinacas al plato (y con vitamina C)

El hierro es otro mineral clave que suele generar preocupación en dietas vegetarianas y veganas. Aunque el hierro de origen vegetal (no hemo) es menos absorbible que el hierro de origen animal (hemo), esto no significa que no puedas obtener suficiente hierro de una dieta basada en plantas.

Para mejorar la absorción del hierro, es recomendable consumir alimentos ricos en vitamina C junto con fuentes de hierro. Por ejemplo, combina las espinacas con jugo de limón o incluye pimientos rojos en una ensalada con legumbres.

Además, evita consumir café o té justo después de las comidas, ya que estos pueden inhibir la absorción del hierro.

Ácidos grasos omega-3: Más allá del pescado

Los ácidos grasos omega-3 son cruciales para la salud cardiovascular y cerebral. Aunque el pescado es una fuente rica de omega-3, existen alternativas vegetales que pueden cubrir tus necesidades. Las semillas de lino, las semillas de chía, las nueces y el aceite de algas son excelentes fuentes de ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3.

El cuerpo convierte el ALA en otros ácidos grasos omega-3 más activos, como el EPA y DHA, pero esta conversión no es muy eficiente. Por esta razón, algunos veganos optan por suplementar su dieta con aceite de algas, que contiene DHA directamente.

Frutos secos | Pexels

Calcio: No todo depende de la leche

El calcio es fundamental para la salud ósea, y aunque la leche de vaca es una fuente reconocida, no es la única. Las verduras de hoja verde (como el kale y el brócoli), las almendras, las semillas de sésamo, el tofu fortificado y las leches vegetales fortificadas son buenas fuentes de calcio.

Además de consumir suficiente calcio, es importante asegurarse de que tu cuerpo lo absorba correctamente. La vitamina D juega un papel crucial en la absorción del calcio, así que asegúrate de obtener suficiente vitamina D a través de la exposición al sol, alimentos fortificados o suplementos si es necesario.

Variedad y planificación: La clave del éxito

Una alimentación vegetariana o vegana saludable requiere planificación. No se trata solo de eliminar los productos de origen animal, sino de sustituirlos adecuadamente para no dejar de lado ningún nutriente esencial.

Experimenta con nuevos ingredientes, recetas y técnicas de cocina. La variedad no solo te asegura una ingesta equilibrada de nutrientes, sino que también mantiene tu dieta interesante y placentera.

Y lo más importante, consulta con un nutricionista especializado para que te guíe, te de claves y confirméis juntos que esta nueva alimentación es segura y sostenible en el tiempo.

Por último y no por ello menos importante: huye con fuerza de todo lo que lleve el apellido "vegano", serán ultraprocesados que no necesitamos. Nunca has visto una etiqueta con "garbanzos veganos", ¿a que no?. Pues eso.