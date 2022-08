Cómo hacer patatas chips caseras de forma saludable

Ahora que estamos en verano, uno de los mejores planes es estar en la terraza de un bar para tomar el aperitivo con amigos, familia o pareja. Junto con las bebidas, un clásico que no puede faltar son las patatas chips. Crujientes, sabrosas, con su punto de sal… Están riquísimas, pero la cantidad de grasa que llevan no es muy recomendable para la salud.

Si tienes invitados en casa y les quieres sorprender con un rico aperitivo, te animamos a que reproduzcas este delicioso 'snack' sin tanto aceite ni tanta sal. Te vamos a recomendar algunas recetas para cocinar las patatas de una forma saludable.

¿Cómo cocinar las patatas chips al horno?

El horno es la gran alternativa a la freidora clásica. En él se pueden cocinar una gran variedad de alimentos sin tener que usar tanto aceite. Entre ellos están, cómo no, las patatas.

Verás que las recetas que te vamos a proponer son muy sencillas de preparar y no te van a llevar mucho tiempo.

Los ingredientes principales son las patatas, el aceite de oliva virgen extra y la sal.

Primero de todo, y mientras vas preparando las patatas, pon el horno a calentar a unos 180 grados.

Las patatas las puedes cocinar con piel o sin piel, eso va al gusto de cada uno. Si optas por la primera opción, límpialas muy bien con agua.

A continuación, es el momento de cortarlas. Tienes dos opciones: utilizar la mandolina o un cuchillo muy afilado, ya que se tienen que cortar muy finitas. Ahora bien, si os gustan con un poco más de grosor, adelante, también quedarán muy bien.

En un papel para horno échale unas gotitas de aceite, que quede bien repartido. Tras ello, coloca las patatas una al lado de la otra. Es importante que no queden sobrepuestas porque si no, no se van a cocinar correctamente. Ahora echa un poco más de aceite por encima de las patatas, pero sin pasarte. Ponlas en el horno y espera unos diez minutos. Cada horno es diferente, por eso es recomendable que las vayas vigilando de vez en cuando para que no se quemen.

Cuando las quites, si quieres, puedes ponerle una pizca de sal.

¿Cómo cocinar patatas chips al microondas?

Sí, el microondas también sirve para preparar esta receta. Los primeros pasos son prácticamente los mismos que en el punto anterior. Lava y corta las patatas en láminas finas, ponlas en un papel de horno, que va encima del plato del microondas.

Al igual que cuando las haces en el horno, hay que colocarlas de manera que no estén pegadas las unas a las otras.

El tiempo de cocción está entre los seis y siete minutos a una potencia de entre 600 y 800 vatios. Tal y como te hemos comentado anteriormente, échale un ojo al cabo de un rato, no vaya a ser que se cocinen demasiado.

Tanto si cocinas las patatas al horno como al microondas, le puedes dar un toque especial al aceite incorporándole alguna especia como tomillo, orégano o pimentón dulce.

Y así de sencillo es hacer patatas chips en casa. Como 'bonus track', os dejamos la receta de cómo hacerlas en la freidora de aire, que tan de moda se ha puesto últimamente.

