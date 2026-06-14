Cómo hacer en casa el Matcha Cloud de coco que arrasa en redes

El verano aún no ha empezado oficialmente y las redes sociales ya han coronado a su bebida oficial -aparte del refresco Yuzz de María Pombo-. Si estás buscando una alternativa al café helado que sea ligera, hidratante y con un toque diferente, el Matcha Cloud de coco (o matcha nube) es el auténtico rey de los vídeos de TikTok e Instagram y de las cafeterías de especialidad más deseadas.

A diferencia del matcha latte convencional, esta versión destaca por un juego de texturas y colores muy llamativo: una base cristalina y ligera de agua de coco sobre la que flota una densa y vibrante capa verde de crema de matcha. El resultado es una bebida de lo más apetitosa.

A continuación, te contamos por qué está en boca de todos y cómo puedes recrearlo en casa en un par de minutos.

¿Por qué triunfa la combinación de matcha y coco?

El éxito de este fenómeno viral no es solo estético (aunque su degradado en capas es carne de foto para tus redes); su propuesta gastronómica es redonda:

Es ultrahidratante: El agua de coco es una de las mejores bebidas naturales para reponer electrolitos durante los días de calor, aportando un dulzor sutil y tropical sin resultar pesado.

El agua de coco es una de las mejores bebidas naturales para reponer electrolitos durante los días de calor, aportando un dulzor sutil y tropical sin resultar pesado. El efecto "nube": Al batir el matcha con un elemento graso (leche, bebida vegetal o un toque de nata), se consigue una emulsión con cuerpo que se sostiene en la superficie del agua de coco sin mezclarse de golpe.

Al batir el matcha con un elemento graso (leche, bebida vegetal o un toque de nata), se consigue una emulsión con cuerpo que se sostiene en la superficie del agua de coco sin mezclarse de golpe. Energía limpia: El té verde aporta una estimulación calmada y progresiva, ideal para rendir durante el día sin los picos de nerviosismo que a veces provoca el café.

Cómo preparar el Matcha Cloud de coco en casa

El gran secreto para que te quede perfecto y con las dos capas bien diferenciadas está en la densidad de la mezcla superior.

Ingredientes

1 vaso de agua de coco (fría y de buena calidad).

1 cucharadita de té matcha (a ser posible, de grado ceremonial para un color más vivo).

40-50 ml de leche entera, nata líquida o tu bebida vegetal favorita (la de avena o coco concentrada dan mucha cremosidad).

Una cucharadita de sirope de ágave, miel o tu endulzante habitual (opcional).

Abundantes cubitos de hielo.

Paso a paso

1.Crea la crema de matcha: En un vaso o cuenco pequeño, vierte la leche o bebida vegetal elegida, el endulzante y la cucharadita de té matcha. Con la ayuda de un espumador eléctrico de mano, bate enérgicamente durante unos segundos hasta que el polvo se disuelva por completo y obtengas una textura densa, cremosa y con cuerpo.

2.Prepara la base del vaso: Coge un vaso alto transparente y llénalo de hielo hasta arriba. Vierte el agua de coco fría, dejando libres unos tres o cuatro dedos en la parte superior del vaso.

3.El efecto flotante: Con mucho cuidado y despacio (puedes ayudarte vertiéndolo poco a poco sobre un hielo o con el dorso de una cucharilla), añade la crema de matcha sobre el agua de coco. Verás cómo la densidad de la crema hace que se quede suspendida en la parte alta, creando ese efecto visual de "nube verde".

Una vez hecha la foto de rigor, remueve suavemente con una pajita para que el toque tropical del coco y la intensidad del matcha se fusionen en cada sorbo. ¡El verano ya sabe a esto!