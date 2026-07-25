Los flashes saludables que triunfan en redes: el snack viral perfecto para el verano

Con la llegada del calor, apetece más que nunca recurrir a helados, granizados y snacks fríos para combatir las altas temperaturas. Sin embargo, muchos de estos productos ultraprocesados contienen grandes cantidades de azúcar y calorías. Precisamente por eso, una receta viral compartida en Instagram está conquistando a miles de personas que buscan alternativas más ligeras y saludables sin renunciar a algo dulce.

El creador de contenido fitness Alberto Ugarte (@ugar90) ha popularizado unos flashes saludables elaborados prácticamente con un solo ingrediente: fruta natural. Una opción sencilla, económica y refrescante que recuerda a los clásicos polos de quiosco de toda la vida, pero en versión casera.

El snack viral que arrasa este verano

La receta no puede ser más simple. Según explica en su reel, basta con elegir la fruta favorita, añadir un poco de agua y triturarlo todo hasta obtener una mezcla líquida.

Después, el zumo se introduce en moldes alargados reutilizables —muy similares a los clásicos flashes congelados— y se deja varias horas en el congelador.

El resultado es una especie de polo helado natural que puede convertirse en una alternativa mucho más ligera a otros productos industriales. Él define estos flashes como “un snack fresquito, fácil y perfecto para cuando llega el calor”, especialmente pensado para personas que buscan controlar las calorías o seguir una alimentación más saludable.

Por qué la fruta congelada puede ser una buena alternativa

Uno de los puntos fuertes de esta receta es que aprovecha el dulzor natural de la fruta, evitando así añadir azúcar refinado.

Frutas como sandía, mango, piña, fresas o melocotón funcionan especialmente bien para este tipo de preparaciones porque contienen gran cantidad de agua y aportan un sabor intenso incluso después de congelarse. Además, al tratarse de fruta triturada, también se conservan parte de sus vitaminas, minerales y fibra, algo que no suele ocurrir en muchos helados o polos industriales.

Aunque los expertos recuerdan que sigue siendo importante moderar las cantidades, este tipo de recetas caseras suelen tener menos calorías y menos ingredientes ultraprocesados que los productos convencionales.

Mano cogiendo un trozo de sandía | Magnific

Una receta fácil y personalizable

Otra de las razones por las que estos flashes saludables se han hecho virales es su facilidad de preparación.

No hace falta cocinar, apenas se ensucian utensilios y se pueden preparar grandes cantidades en pocos minutos. Además, cada persona puede adaptar la receta a sus gustos o necesidades.

Hay quienes optan por mezclar varias frutas, añadir hielo para una textura más ligera o incorporar ingredientes como yogur natural o zumo de limón.

El auge de los snacks saludables en redes sociales

En los últimos años, las redes se han llenado de recetas rápidas relacionadas con la alimentación saludable y el fitness.

Muchas de ellas triunfan precisamente porque intentan recrear productos tradicionales en versiones más ligeras y sencillas. En este caso, los flashes caseros apelan además a un componente nostálgico que recuerda a los polos helados de la infancia.

La combinación de pocos ingredientes, preparación rápida y aspecto refrescante ha convertido esta receta en una de las más compartidas de las últimas semanas. Y todo apunta a que este verano muchos congeladores volverán a llenarse de flashes... aunque esta vez hechos únicamente con fruta.