Una hoja de laurel, el mejor insecticida natural contra los insectos de la cocina

¿Cansado de encontrar insectos en la cocina? Este es el remedio casero con una hoja de laurel que puede ayudarte a mantenerlos alejados.

Con la llegada del calor, es habitual que algunos insectos como las polillas, las cucarachas o las hormigas hagan acto de presencia en la cocina. Aunque existen numerosos productos específicos para combatirlos, cada vez son más las personas que recurren a remedios caseros sencillos y naturales para intentar mantenerlos alejados.

Cocina | iStock

Uno de los trucos más populares consiste en utilizar una simple hoja de laurel. Esta planta aromática, muy habitual en cualquier cocina, desprende un olor intenso gracias a sus aceites esenciales. Precisamente ese aroma es el que resulta desagradable para algunos insectos, por lo que podría ayudar a disminuir su presencia en determinadas zonas de la casa.

¿Dónde colocarla? Lo más recomendable es situar una o varias hojas de laurel dentro de la despensa, cerca del cubo de la basura o junto a las ventanas y puertas, que suelen ser algunos de los puntos por los que los insectos acceden al interior de la vivienda.

Hoja de laurel | iStock

Si quieres potenciar su aroma, existe un pequeño truco adicional: machacar ligeramente la hoja antes de colocarla. De esta forma libera una mayor cantidad de aceites esenciales, intensificando su olor.

Por su bajo coste, su facilidad de uso y su aroma agradable para muchas personas, el laurel es uno de los trucos naturales más populares para intentar mantener la cocina libre de .