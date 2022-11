Cheesecake de oreo en la freidora de aire

En NovaMás ya os hemos explicado varias recetas para hacer en la freidora de aire, la mayoría de ellas platos salados como albóndigas de calabacín, pizza y pasta.

En este caso, os vamos a dejar la receta de un postre que seguro que os va a encantar: cheesecake de oreo. Si ya la tarta de queso y las galletas oreo están buenas por separado, juntas son el doble de ricas.

Prestad atención porque ¡empezamos!

¿Qué ingredientes necesito para la cheesecake de oreo?

Estos son los ingredientes que tendrás que usar:

Un paquete de galletas oreo

250 gramos de queso mascarpone

250 gramos de queso crema

50 gramos de mantequilla

250 gramos de nata líquida para montar

100 gramos de azúcar

30 gramos de harina

¿Cómo se prepara la cheesecake de oreo en la airfryer?

El primer paso es separar las dos partes de las galletas y reservar en un bol la crema que llevan dentro. Pon las galletas en otro recipiente y tritúralas hasta que queden como si fuera arena. Lo puedes hacer con una mano de mortero, con una picadora o un robot de cocina. Lo que tengas más a mano.

Mientras estás picando las galletas, pon la mantequilla en el microondas para que se derrita. Cuando esté, incorpórea con en el bol de las galletas y mezcla hasta que se integren bien los dos ingredientes.

Ahora ha llegado el momento de coger un molde para tartas. Ojo, que no tiene que ser uno cualquiera. Asegúrate de que el que has escogido cabe dentro de la cesta de la freidora de aire. Unta el interior del molde con mantequilla para que no se pegue la tarta (también puedes ponerle papel de horno y untarlo luego con la mantequilla) y échale las galletas. Espárcelas bien por el molde y ponlo en la nevera.

Antes de continuar con el relleno de la tarta, calienta la airfryer durante cinco minutos.

Vierte en un bol los huevos, la harina (o maicena si lo prefieres), el azúcar, el queso crema, el queso mascarpone, la nata líquida para montar y el relleno de las galletas que has separado antes. Coge la batidora y que quede todo como una masa homogénea. Como opción, y si te han sobrado galletas, puedes coger algunas, hacer trozos un poco grandes e incorporarlos en la masa. Así el interior de la tarta será más crujiente.

Una vez han pasado los cinco minutos y la freidora de aire está ya caliente, pon el molde dentro de la cesta, con cuidado de no quemarte. Programa la máquina a 160 grados durante unos 40 minutos.

Pasados 20 minutos, mira cómo está la tarta. Si ves que ya está dorada o tostada, pon por encima papel de plata y que se acabe de hacer los 20 minutos restantes. Transcurrido este tiempo, apaga la freidora de aire y deja la tarta dentro unos cinco minutos más.

Tras ello, déjala que se enfríe a temperatura ambiente y luego ponla en la nevera unas ocho horas o, incluso, de un día para otro.

Y ya el último paso: quítala del molde y ¡a disfrutar!