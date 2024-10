¿Beber leche sin lactosa sin necesidad, puede causar intolerancia?

En los últimos años, la leche sin lactosa ha ido ganando terreno en los supermercados y en nuestras despensas. Pero ¿realmente es necesario beber leche sin lactosa si no tienes problemas para digerirla?

¿Qué es la lactosa y por qué produce intolerancia?

La lactosa es el azúcar natural que se encuentra en la leche y algunos de sus derivados. Para digerirla, nuestro cuerpo produce una enzima llamada lactasa. Es la encargada de romper la lactosa en dos moléculas más simples, glucosa y galactosa, que pueden ser absorbidas sin problema por nuestro intestino.

Cuando nuestro cuerpo no produce suficiente lactasa, la lactosa no se digiere bien y llega intacta al intestino grueso. Allí, las bacterias intestinales se ponen manos a la obra y la fermentan, generando gases, hinchazón y otros síntomas incómodos que conocemos como intolerancia a la lactosa.

Una niña rechaza un vaso de leche | iStock

La moda de la leche sin lactosa

En los últimos tiempos, la leche sin lactosa ha pasado de ser un producto para personas con intolerancia a un filón para la industria porque muchas personas compran sin cuestionarse si realmente lo necesitan. Se ha asociado la leche sin lactosa a una opción más "ligera" o "sana" y con "mañanas felices", pero la realidad es otra cosa.

Si no tienes problemas para digerir la lactosa, no es más sano beber leche sin lactosa. La leche sin lactosa no tiene ninguna ventaja nutricional sobre la leche normal. De hecho, es la misma leche, solo que a esta se le ha añadido lactasa para descomponer la lactosa antes de que llegue a tu estómago.

En resumen: estás pagando más por un producto que tu cuerpo puede procesar perfectamente si no eres intolerante.

¿Beber leche sin lactosa puede provocar intolerancia?

Este es uno de los puntos más interesantes. El cuerpo humano se adapta, y esto también ocurre con la producción de lactasa. Si no consumimos lactosa de forma regular, nuestro cuerpo puede disminuir la producción de esta enzima porque, simplemente, no la necesita.

Esto significa que, si decides eliminar completamente la lactosa de tu dieta sin tener una razón médica para hacerlo, tu cuerpo puede dejar de producir lactasa en niveles suficientes, y esto puede derivar en una intolerancia a la lactosa que antes no tenías.

Vaso de leche | Pexels

¿Cómo saber si eres intolerante a la lactosa?

Antes de lanzarte a comprar leche sin lactosa, es importante que sepas si realmente la necesitas. Los síntomas más comunes de la intolerancia a la lactosa son:

Hinchazón abdominal

Gases

Dolor abdominal

Diarrea

Náuseas tras consumir productos lácteos

Sin embargo, estos síntomas pueden ser provocados por otras condiciones gastrointestinales, como el síndrome del intestino irritable. Así que, si realmente quieres saber si eres intolerante a la lactosa, la respuesta es sencilla: consulta a un médico.

Existen varias pruebas que pueden ayudarte a saber si eres intolerante:

Prueba de hidrógeno en el aliento: Se mide el nivel de hidrógeno en tu aliento después de beber una solución con lactosa. Si eres intolerante, el hidrógeno en el aliento aumentará, lo que indica que la lactosa no ha sido digerida correctamente.

Se mide el nivel de hidrógeno en tu aliento después de beber una solución con lactosa. Si eres intolerante, el hidrógeno en el aliento aumentará, lo que indica que la lactosa no ha sido digerida correctamente. Prueba de tolerancia a la lactosa : Se mide el nivel de glucosa en sangre después de consumir lactosa. Si el nivel de glucosa no aumenta, significa que la lactosa no se ha descompuesto en glucosa y galactosa.

: Se mide el nivel de glucosa en sangre después de consumir lactosa. Si el nivel de glucosa no aumenta, significa que la lactosa no se ha descompuesto en glucosa y galactosa. Prueba genética: Hay test genéticos que pueden identificar si tienes una predisposición genética a la intolerancia a la lactosa.

Queso manchego curado | Freepik

Productos sin lactosa

Recuerda que el queso a partir de semicurado y los yogures no tienen lactosa. Prácticamente la totalidad de los intolerantes a la lactosa pueden comerlo sin problema (por si no quieres pagar más por una etiqueta).

Así que no te líes, si no es necesario, no encontrarás ninguna ventaja (y sí desventajas) en los productos sin lactosa.

¿Cuánta gente es intolerante a la lactosa?

La intolerancia a la lactosa es más común de lo que parece, pero no afecta a todo el mundo. Aproximadamente entre el 65-70% de la población mundial experimenta algún grado de intolerancia a la lactosa. Sin embargo, esta cifra varía mucho dependiendo de la región.

En cambio, en países de Asia, África o Sudamérica, la intolerancia a la lactosa es mucho más común, llegando a afectar a más del 80% de la población en algunas zonas. Los valores en Europa rondan el 30%. En cambio, no eliminamos bien el yodo que aportan alimentos como las algas, al revés que en Asia.

Al final nuestro cuerpo de adapta a lo largo de los años, a los hábitos alimentarios. Tolerancia genética, se llama. Volviendo al tema de la lactosa ¿es necesario que todas estas personas beban leche sin lactosa? Claro que sí, si tienen síntomas.