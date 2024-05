Alerta sanitaria por la llegada de pescado con anisakis al mercado español: ¿debemos preocuparnos?

De nuevo tenemos noticias en medios de comunicación sobre una alerta de alimentos procedentes de Marruecos, en este caso, anisakis en pescado. Esta alerta se emite a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) donde se comunican muchas otras de todos los países europeos. Comprobemos qué significa esta información.

ElSistema RASFF de la Unión Europea emite alertas cuando se detectan riesgos en productos alimenticios y piensos. Recientemente, se emitió una alerta sobre la presencia de Anisakis en pescado procedente de Marruecos. Esta situación plantea serias preocupaciones debido a los riesgos para la salud pública asociados con este parásito.

¿Qué es el Anisakis?

El Anisakis es un género de parásitos nematodos que se encuentran en el canal digestivo de algunos peces (de mar) y, a través de ellos, puede pasar a los seres humanos. Estos parásitos pueden causar anisakiasis, una enfermedad que afecta el sistema digestivo de las personas que consumen pescado crudo o mal cocido contaminado con larvas vivas de Anisakis. Los síntomas incluyen dolor abdominal, náuseas y vómitos. También hay un porcentaje muy bajo de población (1%) que tiene alergia al nemátodo.

El pescado con anisakis no es único ni exclusivo de Marruecos (en el norte de España es muy frecuente verlo en el pescado procedente del Cantábrico). Igual que este tipo de alertas, que, pese a lo que vemos en algunos medios de comunicación empeñados en únicamente informar cuando la alerta es de alimentos procedentes de Marruecos, es un sistema europeo que informa de todo lo que sucede en Europa.

Anisakis | iStock

Detalles de la alerta

La alerta RASFF específica sobre el pescado procedente de Marruecos indica que se han encontrado larvas de Anisakis en ciertos lotes de pescado importado. Cuando se detecta, el producto se bloquea y no llega al mercado, que es el objetivo último de este sistema de control. No podemos evitar que ocurran cosas, pero se intenta que no lleguen al consumidor.

Para los consumidores

Lo más importante es ser consciente de que estos tipos de alerta permiten una respuesta rápida por parte de las autoridades, industria y consumidores para minimizar los riesgos. La detección temprana y la comunicación rápida ayudan a prevenir la distribución y el consumo de producto no inocuos al mercado.

Se recomienda cocinar el pescado adecuadamente, ya que las altas temperaturas matan a las larvas de Anisakis. Otra medida preventiva es congelar el pescado a temperaturas muy bajas durante al menos 5 días, lo cual también es eficaz para eliminar el parásito

Pescado | Pexels

La alerta RASFF sobre Anisakis en pescado procedente de Marruecos subraya la importancia de los sistemas de vigilanciay respuesta rápida en la cadena de suministro de alimentos. Es fundamental que todas las partes involucradas, desde los productores hasta los consumidores, estén al tanto de los riesgos y tomen las medidas necesarias para asegurar la seguridad alimentaria. Del mismo modo, el papel de los medios de comunicación es imprescindible para informar correctamente a los consumidores, informando objetivamente y no de forma sesgada, haciendo creer al consumidor que solo los alimentos procedentes de un origen tienen alertas alimentarias.

En España, por suerte o por desgracia, conocemos ampliamente el problema de anisakis y se ha formado e informado a los consumidores y productores de las medidas que deben tomar para minimizar los riesgos.