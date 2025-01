¿Usas retinol? Descubre cómo potenciar sus efectos antiedad

El retinol, y el resto de retinoides, son, actualmente, los mejores aliados contra los signos del envejecimiento. Todo el mundo habla de ellos, y con razón. Nos lo confirman expertas en la materia como Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, que asegura que "gracias a su capacidad regenerativa y su eficacia probada, a los retinoides se les considera el estándar de oro antiedad".

Por su parte, Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, añade: "A nivel cosmético, es el ingrediente más eficaz conocido hasta ahora. Promueve la regeneración de la piel, es antioxidante y, a largo plazo, engrosa el tejido, revelando una piel más jugosa y tersa". Vamos, que es un imprescindible en la rutina de belleza llegadas a cierta edad.

Cómo potenciar sus efectos antiedad

Aunque el retinol es un imprescindible por sí solo, su secreto está en combinarlo con otros activos. Así, podemos potenciar sus efectos entidad y lucir una piel más firme y luminosa. Según Raquel González, "es necesario acompañarlo de ingredientes como la vitamina C, los péptidos y los hidroxiácidos para llevar sus resultados al siguiente nivel".

Retinol y Vitamina C

"La vitamina C, aplicada por la mañana, actúa como un potente antioxidante, protegiendo la piel de los radicales libres y el estrés oxidativo. Por la noche, ayuda a unificar el tono y acelera la regeneración celular", explica Lara González, cosmetóloga en Byoode. Además, algunas fórmulas combinan vitamina C y retinoides, potenciando sus propiedades renovadoras, como apunta Estefanía Nieto: "Juntos son mejores y maximizan sus beneficios".

Mujer haciendo su rutina de belleza | Freepik

Retinol y Péptidos

"Los péptidos son cadenas de aminoácidos que ordenan a la piel sintetizar colágeno y elastina, reduciendo arrugas y mejorando la firmeza", asegura Marta Agustí, directora dermocosmética de Omorovicza.

Además, su capacidad reparadora ayuda a minimizar la irritación inicial que puede causar el retinol en pieles sensibles. "Regeneran la piel y la preparan para tolerar mejor los retinoides, trabajando en sinergia para potenciar sus efectos reafirmantes y regeneradores", explica Raquel González.

Los péptidos son versátiles y pueden aplicarse tanto por la mañana como por la noche, complementando el uso nocturno del retinol.

Retinol e Hidroxiácidos

Los hidroxiácidos, como el ácido glicólico, el láctico o la gluconolactona, también son grandes aliados del retinol. "Aplicados dos o tres veces por semana, preparan la piel y potencian sus resultados regenerativos", explica Isabel Reverte, directora dermocosmética de Ambari.

No obstante, es importante no utilizarlos al mismo tiempo que el retinol para evitar irritaciones. Eso sí, "solo se deben usar con precaución si estamos comenzando con el retinol y nuestra piel es más sensible", aclara Lara González.

¡Ahora ya sabes cómo llevar tu rutina de belleza al siguiente nivel!