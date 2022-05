El truco de la maquilladora de Kendall Jenner para lucir unas pestañas extra largas

Los maquillajes que llevan las famosas en las alfombras rojas son toda una obra de arte. Detrás hay maquilladores y maquilladoras que cuidan hasta el más mínimo detalle para que luzcan más bellas que nunca ante la lluvia de flashes.

En la Met Gala 2022, pudimos ver que muchas celebrities apostaron por maquillajes naturales - llevando un clean look, estilo que os explicamos en otro artículo-, pero también hubo otras que sorprendieron con sombras, contourings y pestañas extravagantes.

En concreto, los fans de este gran evento se quedaron pasmados al ver las pestañas extra largas que lució Kendall Jenner y que contrastaban con unas cejas teñidas de rubio que se confundían con el tono de piel de la maniquí -causando un efecto "sin cejas" que también fue muy comentado-.

Tanto ha sido el furor que ha causado la hija de Kirs Jenner con su maquillaje para el evento de Anna Wintour, que su maquilladora, Mary Phillips, ha decidido compartir en su cuenta de Instagram el secreto para conseguir unas pestañas kilométricas.

El truco de la maquilladora de Kendall

Para conseguir la mirada felina de la modelo, no es necesario tener unas pestañas largas al natural. Phillips, ha desvelado en su post que le estuvo colocando, a mano, extensiones de pestañas individuales. Lo hizo tanto en la línea de las pestañas superiores como en la de las inferiores, en diferentes tamaños.

Con este tipo de pestañas postizas no solo consigues alargar, también añadir volumen de una forma muy natural.

Aunque el truco definitivo de la maquilladora fue aplicar entre 5 y 6 capas de máscara de pestañas encima, para conseguir un resultado así de espectacular:

Esta no era la primera vez que Phillps apostaba por unas pestañas XXL para afilar la miranda de Kendall, en la Met Gala 2019 también las potenció con sus técnicas mejor guardadas, aunque en esa ocasión perfiló más la línea superior.

Como ves, no se trata de un truco demasiado complicado. Únicamente hace falta un poco de paciencia para poder imitar a Jenner. En Amazon puedes encontrar pestañas postizas individuales económicas.

El outfit de Kendall

En nuestro artículo sobre mejor y peor vestidos de la Met Gala 2022, no hablamos en ningún momento del look de Kendall, en cambio, sí comentamos el de Kim Kardashian, para bien, y el de Kourtney, para mal.

La vestimenta elegida por la maniquí no entró en ninguna de las dos categorías porque no iba mal vestida (¿cuándo ha fallado Kendall con sus looks?), pero tampoco seguía al pie de la letra el dress code requerido para la cita.

Jenner llevó un dos piezas negro de Prada, con una falda larguísima y abultada que, de no ser por el color, hubiera parecido de princesa.

En cuanto al pelo, llevó la melena peinada hacia atrás con un efecto pulido que su estilista, Jen Atkin, consiguió peinando y apelmazando los mechones más cercanos al rostro, que luego pasó por detrás de la oreja.

