Así es el 'clean look' que arrasa en TikTok

La belleza auténtica y natural está de moda y, por eso, una de las últimas tendencias en TikTok es el clean look o, lo que es lo mismo, un maquillaje y peinado de aspecto fresco y cuidado, con el que parezca que tan solo te has lavado la cara antes de salir de casa.

Este trend vendría a ser el paso siguiente del famoso no makeup makeup, que ahora no solo se limita a un maquillaje natural que realce los puntos fuertes de cada rostro, sino que también es un estilo de vida al que ya se han sumado famosas como Bella Hadid, Zoë Kravitz o Zendaya. Esta última arrasó en Instagram con un clean look que sumó más de 12 millones de likes.

“Está demostrado que, a lo largo de la historia, después de una época de excesos, siempre llega la época de la simplicidad”, analiza Gemma Riba, maquilladora profesional de televisión, sobre la llegada de esta moda. Una vez pasado el boom de los filtros de Instagram y de los maquillajes al estilo ‘Euphoria’, “damos la bienvenida a naturalidad y dejamos de escondernos”, apunta la maquilladora.

El hashtag #cleanlook tiene más de 22 millones de visualizaciones en la red social china y recopila miles de vídeos de usuarias de todo el mundo. En las redes sociales también se asocia este look a personas adineradas y estilosas, que pueden invertir dinero en tratamientos de cuidado de la piel para que luzca y brille lo más natural posible.

Pero para que tu piel esté hidratada y luminosa no hace falta pasar por ninguna clínica de belleza. A continuación te contamos los tips que necesitas saber para dar un toque limpio a tu imagen.

Maquillaje con un toque glossy

Una piel bien hidratada, con algunos brillos y las mejillas sonrojadas es a lo que aspira un look limpio. Este efecto se consigue con productos como las BB creams que, aparte de dar mejor aspecto al rostro, también nutren y protegen la piel. Aunque, si no se dispone de una, también se puede mezclar la base de maquillaje líquida con la crema hidratante de día. A veces, no hay que llenar el neceser con nuevas compras, sino saber sacar provecho de lo que ya se tiene.

Los iluminadores son otro imprescindible para este tipo de maquillaje natural, ya que ayudan a dar frescura al rostro y potencian la belleza de cada una. Así como los coloretes en crema, que aportan un rubor mucho más natural y dan un efecto de elevación de pómulos.

En los ojos, Gemma Riba recomienda “un poco de sombra simulando eyeliner, aplicada solo a raíz de pestañas, para remarcar el ojo sin que se note”. Y también se puede aplicar rimmel, pero sin pasarse, puesto que corremos el riesgo de conseguir el efecto contrario al deseado.

Un bálsamo de labios hidratante con un toque de color, rojizo o rosado, completa este "no maquillaje" tan ideal.

¿Sencillo? Depende: “un look natural puede llegar a ser muy elaborado”, asegura la maquilladora, quién añade que también se pueden añadir sombras discretas que, en el sitio correcto, den un toque de fuerza.

Cejas peinadas

Por otro lado, es importante dar a las cejas un aspecto esponjoso y ordenado, que se puede obtener peinándolas con un fijador y rellenándolas sutilmente en el caso de no tenerlas abundantes. Lo que se debe evitar es redibujarlas, ya que proporcionaría al rostro un aspecto más artificial, contrario al efecto que se busca con el clean look.

Baby hairs, bajo control

En cuanto al pelo, esta tendencia dicta que se deben controlar los baby hairs (pelos cortos que se quedan alrededor del rostro). ¿Cómo? Peinándolos con un gel para cejas o con un cepillo de dientes con laca o aceite para el pelo.

Para acabar de darle un toque estiloso a tu clean look, ponte unas joyas discretas y combínalo con el look que más te apetezca, puesto que pega con todo. ¿Te atreves a probarlo?

