El tratamiento estético que usa esperma de salmón y trucha: una experta explica qué es y si es realmente efectivo

Cremas, sérums, mascarillas, tratamientos en cabina… de repente todo lleva PDRN. Y casi siempre con la misma frase: "es esperma de salmón".

Suena a ocurrencia de redes sociales, pero detrás hay una molécula con más recorrido médico del que parece. Vamos a separar lo que es ciencia de lo que se cuenta.

Qué es el PDRN (y qué no es)

PDRN son las siglas de polidesoxirribonucleótido: fragmentos de ADN que se obtienen habitualmente del esperma del salmón o la trucha. Pero conviene aclararlo: lo que se aplica en la piel no es esperma, sino ADN purificado sin el resto del material de origen.

Salmón | Unsplash

Y no es una moda reciente: en medicina se usa desde hace décadas para favorecer la cicatrización y la reparación de tejidos. La estética lo ha incorporado más recientemente por esa misma capacidad.

Repara, no rellena

Esta es la diferencia clave. El PDRN no aporta volumen ni cambia la forma del rostro. Lo que hace es ofrecer a las células el material que necesitan para repararse: estimula la producción de colágeno, mejora la hidratación y ayuda a calmar la inflamación. Mientras los skinboosters de ácido hialurónico actúan sobre todo hidratando, el PDRN apunta a reparar el tejido.

Lo que se busca es una piel de mejor calidad: más luminosa, con textura más uniforme y líneas finas menos marcadas.

Pero no es solo para pieles ya envejecidas: cualquier piel en fase de pérdida de colágeno, que empieza a partir de los 25-30 años, puede ser candidata tras una valoración.

Si tu preocupación es la pérdida de volumen, el abordaje suele ser otro y pasa por tratamientos distintos del PDRN.

Eso sí, conviene ser honestos: la evidencia en estética es más reciente que la de cicatrización, y los resultados varían según cada piel y según el producto y la técnica utilizados.

¿Y las cremas con PDRN?

Aquí está el matiz que casi nadie cuenta. El PDRN es una molécula demasiado grande para atravesar la barrera de la piel (diseñada precisamente para dejar fuera lo que no debe entrar). Una crema o sérum con PDRN puede hidratar y calmar la superficie, y eso tiene su valor, pero no llega a las capas donde se produce el colágeno. Por eso puede ser un buen aliado de mantenimiento en casa, pero no sustituye al tratamiento médico.

Cómo se aplica en consulta y por qué puede molestar

Para que trabaje dentro de la piel hay que llevarlo hasta allí, y hay dos vías: microneedling, que crea pequeños canales por los que penetra, o inyección.

Tratamiento de microneedling | Magnific

En redes se ven muchas caras con pápulas superficiales tras el tratamiento, que recuerdan a la mesoterapia de hace años. No es casual: el producto se deposita en la dermis, donde están las células que producen colágeno. Ir más profundo, hacia la grasa, no tendría sentido, porque ahí no queremos actuar.

También se comenta mucho que duele. Puede resultar molesto, sí, e influyen varios factores: la zona, porque no todas son igual de sensibles; la técnica, que requiere numerosas microinyecciones en una capa muy superficial; y el pH del producto. Por eso en consulta se puede aplicar crema anestésica antes para hacerlo más llevadero. La técnica y la zona las decide el especialista tras valorar cada piel.

No es un tratamiento exprés

Si buscas un cambio de un día para otro, el PDRN no es la herramienta. Su efecto es acumulativo: requiere varias sesiones y la mejora se nota de forma progresiva. Cuántas y con qué frecuencia dependerá de cada caso. Y, como casi todo en piel, funciona mejor sobre una piel cuidada. El protector solar diario sigue siendo la base de una piel sana.

Así que la próxima vez que veas PDRN en la etiqueta de un cosmético, no te asustes por el salmón ni te dejes deslumbrar por la promesa.

Recuerda: crema para mantener, consulta para tratar.