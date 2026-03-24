Manicuras de primavera: las flores también llegan a tus uñas

Ahora que oficialmente ya estamos en primavera, los estampados divertidos y coloridos están llegando a nuestros armarios. Aunque es cierto que no solo los encontramos en la ropa, sino que también en las uñas de muchas mujeres.

Y si un estampado o dibujo es muy común en esta estación del año, son las flores, ya que también es el momento en que florecen en los jardines, parques y montañas. Un elemento de la naturaleza que pasa a ser el protagonista absoluto de la temporada.

Así pues, en este artículo te presentamos algunas ideas para el diseño de tus uñas que te pueden servir de inspiración para tu próxima visita al salón de belleza. Y es que tu manicura tiene que ir acorde con la tendencia primaveral del momento.

Uñas primaverales diseño 3D | Getty Images

Flores enteras

El primer formato en el que vemos las flores en las uñas esta primavera es en su totalidad. Flores enteras repartidas por las uñas y que es más que evidente que ese es el elemento decorativo, no hay misterio.

Esta opción es perfecta para aquellas que les guste la sencillez, ya que es un formato muy realista y se sabe con solo verlas que son flores.

Flores esquineras

Una opción parecida a la anterior pero algo más abstracta son las flores esquineras. Un diseño en el que la flor sale partida puesto que está en los extremos de la uña.

Es una alternativa ideal si te gustan los diseños menos obvios pero, a su vez, que se entienda a la perfección de lo que se trata si lo miras con atención durante unos segundos seguidos.

Flores difuminadas

Esta tercera idea es la opción más aesthetic de este recopilatorio de uñas florales, ya que se trata de un diseño más fluido, sin líneas que definan las formas a la perfección y con una interpretación muy libre.

A esta manicura se la conoce como efecto blooming, y es que la flor se crea a partir de puntos que se difuminan y crean una especie de flora dispersa pero, a la misma vez, muy bonita.

Flores 3D

La cuarta propuesta está destinada a todas las chicas que les gustan los diseños extravagantes, puesto que se trata de nail art. Y es que es una tendencia vigente hacerse flores en las uñas en 3D, normalmente en una o dos uñas de cada mano.

Este elemento, acompañado del resto de uñas en un formato más sencillo, hace que sean muy llamativas y realmente primaverales. Aunque es cierto que no es una opción para todo el mundo, ya que para depende de quien pueden no ser prácticas para su día a día.

Francesa con decoración

Una última tendencia que está muy latente es hacerse la manicura francesa y rematarla con un pequeño detalle frutal. Una opción que también es muy de primavera y que, ahora, se empieza a ver también con algunas flores.

Es decir, en lugar de lucir un pequeño dibujo de una sandía, un limón o una cereza, se lleva una pequeña margarita, una flor de almendro o un lirio. Desde luego que esta idea es muy popular entre las mujeres sencillas que no les gusta un diseño demasiado llamativo que les ocupe toda la uña.

Así pues, con estas ideas de diseños de manicuras primaverales, seguro que encuentras la inspiración que necesitabas para esta temporada. Ya puedes pedir cita a tu salón de belleza de confianza y enseñarles cuál de estas opciones es tu favorita.