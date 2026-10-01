Ana Guerra, feliz tras su reciente operación de pecho: "Me notaba con un poco de complejo"

Ana Guerra ha hablado con naturalidad sobre su reciente operación de pecho durante el estreno de El alma al aire, el musical basado en las canciones de Alejandro Sanz. La cantante ha explicado cómo ha vivido este proceso y qué le llevó finalmente a tomar la decisión de pasar por quirófano.

Ana Guerra | Gtres

La artista reconoce que no fue una decisión impulsiva, sino algo que llevaba tiempo planteándose. "Me lo pensé, hace dos años que llevo rondando esto y al final he tomado la decisión y estoy muy contenta", ha explicado.

Ana Guerra también ha reconocido que tenía cierto complejo con esta parte de su cuerpo y que contar con el apoyo de su entorno fue importante a la hora de dar el paso: "Si tienes la oportunidad, que hay gente que no la tiene, yo sí que me notaba con un poco de complejo y la verdad que con todo el apoyo de mis seres queridos, pues claro…".

Ana Guerra y Victor Elias | Gtres

Tras someterse a la intervención, la cantante asegura estar satisfecha con el resultado y con la decisión que ha tomado. Además, ha contado que la reacción de su entorno y del público ha sido positiva: "He recibido muy buenas críticas".

Con estas palabras, Ana Guerra deja claro que se trata de una decisión personal que ha tomado después de meditarla durante un largo periodo de tiempo y que afronta ahora con tranquilidad y satisfacción.