La belleza Alpina: el maquillaje en tendencia que reinará en 2026

Después de meses dominados por maquillajes toasty, pieles bronceadas y tonos cálidos, el 2026 trae consigo un giro estético claro: la belleza Alpina, también conocida como maquillaje helado o escandinavo.

Una tendencia que se inspira en los paisajes invernales de Escandinavia y en la forma de entender la belleza de las chicas del norte de Europa, y que en las últimas semanas se ha vuelto viral en TikTok.

Lejos de los acabados pesados y de la sobrecarga de producto, esta estética apuesta por una piel fresca, luminosa y sonrojada, como si acabaras de pasar el día al aire libre en la montaña.

Minimalismo nórdico

La belleza Alpina no es una tendencia completamente nueva, sino una evolución natural del minimalismo escandinavo aplicado al maquillaje. Bases casi invisibles, correcciones puntuales y un claro rechazo a los artificios excesivos son algunas de sus señas de identidad.

El objetivo no es transformar el rostro, sino realzar su aspecto más saludable. Una piel que parece bien hidratada, descansada y oxigenada, como resultado de dormir bien, beber agua fría y caminar entre paisajes nevados.

De ahí que muchas creadoras de contenido hablen de este maquillaje como piel viva o efecto esquí.

El rubor como protagonista

Si hay un producto clave en esta estética, ese es el colorete. Pero no aplicado para esculpir ni levantar el rostro, sino colocado en los puntos donde el frío actúa de forma natural: las mejillas, el puente de la nariz y, en algunos casos, los párpados.

Los tonos ideales se mueven entre los rosas fríos, frambuesas suaves o melocotones ligeramente apagados, colores que imitan ese sonrojo espontáneo que aparece tras horas al aire libre.

Paso a paso

Para que puedas recrear este maquillaje escandinavo en tendencia en tu casa, debes seguir estos pasos que te detallamos a continuación:

1. Prepara la piel: Empieza con una buena hidratación. Aplica tu crema habitual y deja que se absorba bien antes de seguir. La clave de este look es una piel cuidada, jugosa y confortable.

2. Unifica sin cubrir en exceso: Opta por una BB cream o un tratamiento con color de textura ligera, rico en ingredientes hidratantes. Aplícalo con los dedos o una esponja húmeda, extendiéndolo desde el centro del rostro hacia fuera. Si tu piel está equilibrada, puedes prescindir de la base.

3. Corrige solo donde haga falta: Aplica corrector en pequeñas cantidades en la zona de la ojera, las aletas de la nariz y el puente nasal. Difumina bien para que se funda con la piel y aporte luz sin marcar.

4. Aplica el rubor de forma natural: Elige un colorete en tonos rosa frío, frambuesa suave o melocotón frío. Difumínalo en la manzana de las mejillas y pasa ligeramente por el puente de la nariz. No busques esculpir, sino imitar el sonrojo natural que deja el frío.

5. Maquilla los ojos: Para un look diario, aplica el mismo colorete en los párpados y añade una capa ligera de máscara de pestañas. Si quieres elevar el maquillaje, elige una sombra nacarada con reflejos azulados y aplica un lápiz blanco en la línea de agua para iluminar la mirada.

6. Aporta jugosidad a los labios: Finaliza con un brillo transparente o un lip tint que aporte un toque de color. El acabado debe ser fresco y natural, sin perfilados marcados ni texturas pesadas.

Una tendencia fácil

La clave del éxito de la belleza Alpina está en que no exige ser experta ni usar muchos productos. Es una tendencia accesible, favorecedora y coherente con una nueva forma de entender el maquillaje: menos corrección y más piel real.

Este invierno, el frío no solo se siente en el ambiente, también se lleva en el rostro. Y la belleza al estilo escandinavo ha llegado para quedarse.