ÚLTIMO DÍA DE NAVIDAD
Felipe, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía no faltaron a la tradicional tarde de Reyes en casa de Jesús Ortiz
Una tarde en familia, lejos del protocolo y cargada de tradición, puso el broche final a la Navidad de los Reyes. Tras los actos oficiales, Felipe VI y doña Letizia se reunieron con sus hijas y el resto de la familia Ortiz para celebrar el Día de Reyes con roscón e intercambio de regalos.
Publicidad
Fieles a su tradición, los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, despidieron la Navidad el 6 de enero con un plan familiar muy especial: una tarde de roscón y chocolate en casa de Jesús Ortiz, padre de la Reina, donde también aprovecharon para intercambiar los regalos de Reyes.
Después de encabezar por la mañana la Pascua Militar en el Palacio Real —acto en el que la ausencia de la Infanta Sofía puso el foco en el papel institucional de la heredera—, la familia se trasladó por la tarde a la vivienda del periodista y su esposa, Ana Togores, en Pozuelo de Alarcón.
Un encuentro marcado por la cercanía y el ambiente privado, al que también acudió Telma Ortiz junto a sus hijas, Amanda y la pequeña Erin.
La reunión se prolongó durante varias horas y, poco antes de las nueve de la noche, los Reyes abandonaron el domicilio visiblemente relajados y sonrientes. Don Felipe conducía el coche mientras Doña Letizia saludaba a los medios, con Leonor y Sofía en los asientos traseros compartiendo gestos de complicidad.
Más Celebrities
- Más detalles del ingreso de Sara Carbonero: sigue en la UCI tras ser intervenida de urgencia por una fuerte indisposición
- Mario Casas y Melyssa Pinto, muy enamorados en la primera foto romántica compartida por el actor
- Irene Rosales disfruta con sus hijas de la cabalgata de Reyes mientras Kiko Rivera presume de novia
Unas últimas horas juntas antes de que la princesa de Asturias retome su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier, y la infanta Sofía regrese a Lisboa para continuar sus estudios universitarios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Publicidad