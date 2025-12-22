Estas navidades envuélvete en los aromas de las cuatro fragancias exclusivas de edición limitada de Mercadona

Se trata de cuatro aromas envueltos en unos frascos joya, que son el complemento perfecto.

Las fragancias de Mercadona están creadas con los mejores ingredientes y perfumistas para que tengan durabilidad y sean una marca de distinción para quien las lleve.

Adaptadas a todos los gustos y con un envase que se convierte en un elemento de clase y elegancia. La inspiración de estas fragancias está cargada de simbolismo.

La belleza y elegancia del brillo nacarado de las ostras para las EDP Lebuán y Sakai de la colección ComoTú. Y la pureza y la fuerza del cuarzo en las fragancias de My Soul Quartz y Cristal.

Como tú Labuán y Como tú Sakai: el secreto de las perlas | Mercadona

Como tú Labuán y Como tú Sakai: el secreto de las perlas

Las dos fragancias de ComoTú Labuán para él y Sakai para ella recuerdan a las ostras que guardan en su interior una esencia poderosa y singular, ya que transforma lo simple en extraordinario.

Inspiradas en las perlas imperiales que son una joya de la naturaleza, que simboliza la transformación: un simple grano de arena se convierte en una joya perfecta y de ahí, nace la idea de estas dos fragancias exclusivas de edición limitada de La Perfumería de Mercadona.

Como tú Labuán para él contiene un aroma fougère ambarado, que celebra la belleza que nace de lo inesperado. La frescura vibrante de la Salvia evoluciona hacia la calidez envolvente del Cacao puro, y se funde con el toque adictivo de la Haba Tonka.

Cierra los ojos e imagínate en una isla paradisíaca, de aguas turquesas y en el fondo cristalino de esas aguas se encuentran las ostras, en las que se ha basado el diseño de esta nueva ComoTú.

Un diseño que recuerda a la sobriedad y elegancia de las ostras, con una esencia poderosa y singular que guardan en su interior y de ahí la creación de un eau de parfum magnética, serena y con carácter.

Como tú Sakai para ella es una fragancia Floral Amaderada muy femenina cuya experiencia sensorial te lleva por el viaje secreto de una perla. Nace con la pureza luminosa de la Gardenia, florece con la intensidad embriagadora de la Tuberosa, y se envuelve en la suavidad profunda del Oud.

Su caja inspirada en la forma de una ostra; su frasco envuelto en el brillo nacarado de las perlas. Un aroma que transforma lo simple en extraordinario.

Forma parte de la exclusiva edición limitada de estas nuevas fragancias únicas que te ofrece estas Navidades La Perfumería de Mercadona.

My Soul Quartz y My Soul Cristal: la fuerza del cuarzo | Mercadona

Las fragancias edición limitada de My Soul nos sorprenden con una imaginación inigualable, porque nos invitan a viajar al corazón de la tierra donde los cuarzos minerales se materializan.

Esto se refleja en el pulido diseño de los frascos de Quartz y Cristal, coronados por un tapón tallado como una gema, refleja la pureza y la fuerza del cuarzo.

My Soul Quartz para él es una fragancia for him amaderada ámbar que equilibra serenidad y carácter. El Oud, envuelto en el licor cálido de la Tonka, contrasta con la frescura especiada del Cardamomo para crear una composición profunda, elegante y con presencia.

Si tal como dicen cada fragancia refleja la personalidad de quién la lleva, esta, está pensada para hombres auténticos, seguros de sí mismos y con alma propia.

My Soul Cristal para ella es otra de las ediciones limitadas for her de las que podremos disfrutar estas Navidades. Se trata de un Eau de Parfum floral ambarada que celebra la elegancia atemporal.

La Pimienta Rosa aporta una chispa vibrante y fresca. En el corazón, el Iris aterciopelado y el Neroli florecen con suavidad, mientras que las resin as y la vainilla dejan un fondo cálido, dulce y envolvente.

Su frasco nacarado, coronado por un tapón en forma de cristal, refleja la pureza del cuarzo.

Un aroma que transforma lo cotidiano en algo extraordinario. Cada capa es una historia, cada luz, un deleite.

Una edición limitada para vivir la Navidad de forma extraordinaria

Estas cuatro fragancias están disponibles exclusivamente en los lineales de La Perfumería de Mercadona durante esta Navidad. Diseños cuidados, ingredientes seleccionados y una creatividad inigualable hacen de esta colección una experiencia sensorial única, pensada para quienes buscan un perfume con historia, personalidad y un toque de magia.

Un homenaje a la naturaleza, a los minerales, al mar… y, sobre todo, a la belleza de transformar lo cotidiano en extraordinario. Descubre estas cuatro fragancias únicas en La Perfumería de Mercadona.