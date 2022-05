Rutina facial coreana: ¿cómo es y cuáles son sus beneficios?

La "piel de porcelana" tan característica de las asiáticas, despierta la envidia de muchas. Claro está que, para tener una piel reluciente y sin apenas imperfecciones, debes tener una buena genética.

Pero también es cierto que unos buenos tratamientos y cuidados ayudan, y mucho, a lucir una piel lisa como la de un bebé. En este sentido, las asiáticas también tienen sus propios trucos de belleza. Tanto es así que la cosmética coreana ha creado un nuevo concepto de rutina facial, que ha logrado traspasar fronteras y que es todo un éxito en Occidente.

La rutina facial coreana tiene la particularidad de aplicarse en 10 pasos. Como imaginarás, se trata de un procedimiento un tanto laborioso. Pero la buena noticia es que no es estrictamente necesario que cumplas con todas las fases, sobre todo si tienes un tipo de piel especial, ya sea por ser demasiado grasa o seca. A continuación, os explicamos cómo realizarla.

La rutina facial coreana paso a paso

1. Elimina el maquillaje e impurezas

Las coreanas dan mucha importancia a la higiene de la piel. Por esta razón, retirar los restos de maquillaje, cremas u otros productos es imprescindible. Para ello, debes utilizar un producto con base de aceite u oleosa.

2. Purificar el rostro

A continuación, debes rematar la limpieza aplicando un limpiador de base acuosa. De esta forma, retiras por completo todos los restos de suciedad que en el anterior paso no has podido eliminar y dejas la piel lista para los tratamientos posteriores. De este paso tampoco te puedes librar.

3. Exfoliación

Exfoliar el rostro es necesario para eliminar las células muertas y que la piel nueva se vea luminosa. No obstante, la exfoliación no es algo que puedas hacer a diario, con una vez por semana es suficiente. Ahora bien, si tienes la piel muy seca o sensible, puedes omitir esta fase.

4. Tónico facial

El tónico sirve para retirar la suciedad, equilibrar el pH y calmar la piel. Es fundamental llevar a cabo este paso para regenerar y tonificar el cutis.

5. Esencia: el secreto de las coreanas

Este es un producto que, para que te hagas una idea, está entre el tónico y el sérum. En Occidente no estamos muy familiarizadas con las esencias, pero lo cierto es que es el secreto de la piel radiante de las coreanas. La esencia sirve para hidratar y aumentar la elasticidad y la firmeza.

6. Sérum

El sérum tiene la función de tratar las imperfecciones localizadas, como el acné, manchas, signos de la edad, poros dilatados, etc. Si tu piel no es dada a este tipo de alteraciones cutáneas, puedes omitir este paso.

7. Mascarilla facial

Las mascarillas no es algo que debamos incluir en nuestra rutina facial diaria, con una vez al mes ya es suficiente. Sus funciones principales son aportar hidratación y limpieza.

8. Contorno de ojos

Este producto es esencial para prevenir las arrugas de esta zona tan sensible y las patas de gallo. Además, calma las bolsas y aporta luminosidad. Aunque no tengas ojeras o bolsas, te recomendamos que siempre hidrates bien esta zona para prevenir el envejecimiento.

9. Crema hidratante

Este producto aporta un extra de hidratación y ayuda a sellar el resto de tratamientos. Para las coreanas es vital hidratar mucho la piel, pero si tu rostro es especialmente graso puedes saltarte este paso.

10. Protector solar

Esta última fase es una de las más importantes. Si no quieres aplicarte un protector solar al uso, puedes optar por una crema hidratante con pigmento y factor de protección, que además unificará el tono de tu piel.

Lo bueno de la rutina facial coreana

Para que esta rutina sea estrictamente coreana lo ideal es que utilices cosméticos coreanos de calidad. Obviamente, también es importante que cada producto que uses esté adaptado a tu tipo de piel (antimanchas, antiacné, para pieles deshidratadas, etcétera.).

Las coreanas son muy conscientes de que la base de una piel bonita, es un cuidado intenso y constante. Además, la gran mayoría de sus productos están hechos a base de ingredientes 100% naturales procedentes de plantas, como el té verde.

