Rihanna enseña cómo es su pelo al natural: corto y rizado

El domingo por la tarde, Rihanna sorprendió a todos al pasear por las calles de Nueva York luciendo su cabello rizado y teñido de rubio. La cantante dejó atrás las pelucas y extensiones y optó por un look al natural: afro y muy corto.

Rihanna con su pelo al natural | Gtres

La empresaria de Barbados, de 36 años, salió a la calle con gran determinación, mostrando orgullosa la textura original de su pelo y vistiendo un look muy estiloso compuesto por un pantalón negro holgado, un doble sujetador como top, y un abrigo de pelo colocado sobre los brazos, dejando los hombros al descubierto. Completaba su atuendo con unas sandalias de tacón y un bolso de Louis Vuitton en blanco y negro.

Los paparazzi no tardaron en capturar este momento mientras Rihanna saludaba, firmaba autógrafos y se hacía fotos con sus fans.

Rihanna con una pequeña fan | Gtres

Lanzamiento de Fenty Hair

Este look capilar de Rihanna ha ocurrido en un momento estratégico, pocos días después de que anunciara la expansión de su marca Fenty con una nueva línea de productos para el cuidado del cabello. En su cuenta de Instagram, la cantante compartió varias publicaciones donde mostraba su emoción por el lanzamiento de Fenty Hair. "Sabes lo mucho que me importa cambiar mi pelo. He tenido casi todas las texturas, color, longitud, desde tejidos hasta trenzas hasta naturales, así que estoy lanzando una línea flexible de productos no solo para cada cabello que desee, sino que cada producto está diseñado para fortalecer y reparar todo tipo de cabello, ¡que es lo que realmente necesitamos! Es hora de jugar y ser más fuerte por el estilo", dice el texto de Rihanna en un post colaborativo con el perfil oficial de Instagram de Fenty Hair.

Dicho esto, podemos deducir que la artista salió a la calle con su pelo natural para demostrar lo bien hidratados que están sus rizos afros, a pesar de la multitud de tratamientos y decoloraciones que se ha hecho a lo largo de los años. Qué mejor publicidad para su nuevo lanzamiento que demostrar lo bien que le ha funcionado a ella misma.

¿Cuándo sale a la venta Fenty Hair?

La colección de Fenty Hair se lanza hoy, lunes 10 de junio, para los clientes con acceso anticipado, y estará disponible para la venta general a partir del día 13. Los productos prometen una reparación intensiva para todo tipo de cabello gracias al complejo patentado Replenicore-5. Según la marca, este complejo está clínicamente probado para reparar, fortalecer, hidratar, suavizar y proteger el cabello.

Esta tecnología única penetra en la cutícula para reparar las puntas abiertas y prevenir futuros daños. Con 5 ingredientes claves, este producto vuelve el cabello más fuerte y sano para que sea capaz de aguantar los constantes cambios de estilo -ya sea con tintes o herramientas de calor- sin romperse.