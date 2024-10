Dulceida muestra cómo está su cuerpo posparto 12 días después de dar a luz: "Alucinando"

Han pasado 12 días desde que Dulceida dio la bienvenida a la pequeña Aria, convirtiéndose por primera vez en madre junto a Alba Paul. 12 días en los que ha estado volcada plenamente en la pequeña y en la familia que ha construido, mientras su cuerpo volvía, poco a poco, a la normalidad. Ahora, la influencer ha enseñado cómo está su tripa posparto.

Con una foto en el espejo de su casa, braguitas, un top y media sonrisa, Dulceida ha mostrado su cuerpo, el mismo que hace casi dos semanas tenía un bebé dentro y una tripa que iba a explotar. "Alucinando con el cuerpo de la mujer", ha escrito, acompañado de un corazón blanco.

Dulceida enseña su cuerpo posparto | Instagram

Y es que, después de dar a luz y sin hacer nada fuera de lo común, está recuperando el cuerpo que tenía antes de quedarse embarazada. Una cuestión que no le preocupa, pero que ha querido mostrar en sus redes sociales para ser lo más transparente posible.

De la misma forma, y siendo fiel a sus principios, la catalana respondió a algunas de las preguntas de sus seguidores entre las que estaba una sobre cómo había sido la experiencia del parto. Y, totalmente sincera, mostró la cara B.

Aunque, si bien es cierto que los primeros días calificó ese momento como "increíble", subrayando que ahora atravesaba una etapa en la que explotaba "de felicidad", después reflexionó y cambió su percepción.

Pues después de varias horas en las que no conseguía dilatar y de la epidural, tuvieron que hacerle una cesárea: "En mi cabeza esperaba que fuera un parto vaginal, pero no pudo ser. Me hicieron cesárea, la pequeña nació a las 18:20 de la tarde. Al día siguiente me frustré bastante porque no me podía levantar, no podía estar con la bebé, no le podía cambiar el pañal". Ahora, las tres se encuentran en casa y disfrutando cada día de este nuevo capítulo en sus vidas.