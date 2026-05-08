Por qué deberías pedir cita en la peluquería ahora y no después de vacaciones

Existe una costumbre muy extendida en el mundo de la peluquería: esperar a que termine el verano para pasar por la tijera y "limpiar" los estragos de las vacaciones. Sin embargo, la ciencia capilar dice todo lo contrario. Si quieres llegar a septiembre con una melena envidiable, la clave no es la reparación, sino la prevención en primavera.

Ana Martínez, estilista y Education Manager de Oh My Cut!, lo tiene claro: adelantarse marca la diferencia. "Muchos se encuentran en septiembre con que tienen que cortar mucho más de lo que les gustaría porque el cabello llega demasiado frágil. El sol, el cloro y la sal resecan la fibra y, si ya vas con las puntas abiertas, el daño se multiplica", advierte la experta.

Mujer en verano | Freepik

¿Qué corte de pelo elegir esta primavera?

A la hora de elegir el look de cara al calor, la máxima es "menos es más". Aunque los desfilados extremos son tendencia, de cara al verano pueden ser contraproducentes. Según Martínez, lo ideal es evitar puntas demasiado desgastadas y apostar por degradados suaves y largos.

¿El motivo? Estos cortes mantienen la densidad del cabello y protegen mejor la fibra frente a la radiación solar y la deshidratación. Además, facilitan el secado al aire, permitiéndonos guardar el secador y las planchas durante los meses de julio y agosto.

Los dos cortes ganadores

Si buscas un cambio de look que sea tendencia y, a la vez, inteligente para tu salud capilar, estas son las recomendaciones de los expertos:

Long bob: El eterno favorito. A la altura de los hombros y con un degradado casi imperceptible. Es la opción más cómoda, favorecedora y, sobre todo, fácil de mantener cuando el agua del mar entra en juego.

Long bob | Freepik

Corte bixie: El híbrido del año. A medio camino entre el pixie y el bob, es la elección estrella para quienes buscan ligereza sin renunciar al estilo. Se posiciona como el corte protagonista de 2026 por su versatilidad y su aire moderno.

Corte bixie | Freepik

Los errores que no debes cometer esta primavera

Para que tu paso por el salón sea un éxito, Ana Martínez señala los fallos más comunes que solemos cometer antes de las vacaciones:

El falso mito del corto: Cortar "por lo sano" pensando que será más cómodo cuando, a veces, un cabello demasiado corto es más difícil de controlar con la humedad.

Cortar "por lo sano" pensando que será más cómodo cuando, a veces, un cabello demasiado corto es más difícil de controlar con la humedad. Capas excesivas: Las capas muy marcadas suelen traducirse en un encrespamiento incontrolable bajo el sol.

Las capas muy marcadas suelen traducirse en un encrespamiento incontrolable bajo el sol. Puntas a medias: No eliminar todas las puntas abiertas es un error fatal; el sol hará que esa "rotura" suba por el tallo del pelo rápidamente.

No eliminar todas las puntas abiertas es un error fatal; el sol hará que esa "rotura" suba por el tallo del pelo rápidamente. Esclava del calor: Elegir un estilo que requiera peinado constante con herramientas de calor es poco práctico para el ritmo de vida veraniego.

Mujer planchándose el pelo | iStock

Ahora ya lo sabes, un corte estratégico en primavera es el mejor escudo para tu pelo. Como resume la estilista de Oh My Cut!, la meta es conseguir un look natural y saludable que te permita disfrutar del verano sin preocuparte por el "tijeretazo" de la vuelta.