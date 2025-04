El rubio, muy de tendencia esta temporada: cuáles son los tonos más demandados en peluquerías

El cabello rubio siempre ha tenido algo especial que lo hace destacar. A lo largo de la historia, este tipo de pelo se ha relacionado con diferentes estereotipos: en la Antigua Grecia y Roma lo consideraban un rasgo divino, mientras que en la Edad Media, las mujeres rubias eran vistas como angelicales e inocentes. Por otra parte, en otros períodos históricos, el rubio ha sido signo de sensualidad y glamour (como en la industria del cine de Hollywood, por ejemplo).

Sin embargo, el rubio natural es un color que no siempre es fácil de tratar. No soporta tan bien la luz del sol como un cabello oscuro y es más sensible. Mención aparte merecen aquellas personas que optan por teñirse o añadir un poco de tono rubio a su cabello moreno.

Ya sea natural o no, lo importante es que cada persona lo luzca con confianza y estilo. Ahora bien, es necesario tener en cuenta una serie de consejos para mantenerlo reluciente, sano y nutrido.

Mujer rubia | Unsplash

¿Cuáles son los tonos rubios que son tendencia esta temporada?

De cabellos rubios hay de muchas tonalidades, pero ahora la tendencia se centra en estos tres tonos: vainilla, beige y arena. María Roberts, embajadora de color de Schwarzkopf Profesional, asegura que "son siempre un acierto", ya que "tienen la capacidad de sentar bien a casi cualquier tipo de piel".

Elegir el tono correcto de color es muy importante porque, según la experta, ayuda a resaltar las facciones "al máximo" e ilumina más el rostro, sobre todo, si se elige "un subtono correcto que aporte luz". Por el contrario, un tono inadecuado "puede llegar a apagar la piel".

Mujer rubia | Unsplash

Estos son los consejos de los expertos para cuidar el cabello rubio

Los profesionales de Schwarzkopf advierten de que el rubio es un tono de cabello "exigente" a la hora del cuidado, pero si prefieres uno con menos mantenimiento, Roberts propone este consejo: "integrar el tono natural del cabello a la coloración". De esta manera, a medida que vaya creciendo no se notarán los cortes ni las transiciones. Además, recomienda usar en casa "champús y mascarillas tonalizadoras" para completar la rutina de mantenimiento.

Otro factor esencial para tener un cabello rubio bien cuidado y nutrido son los ingredientes de estos productos. Los que van mejor son el aceite de almendras, el aciano y el té blanco. Diego-Luis García, Education Expert de Schwarzkopf Professional, cuenta que el aceite de almendras tiene propiedades nutritivas, hidrata el cabello, aporta brillo y suavidad, y fortalece y previene la rotura del cabello. Por su parte, el aciano y el té blanco son antioxidantes, calmantes y protegen la fibra capilar y el cuero cabelludo.

Aceite de almendras | Freepik

Repasando un poco la historia, García explica que el cabello rubio ha sido "símbolo de belleza y atractivo" -hecho que ha influido en "la moda, los medios y las normas sociales"- y ha desafiado los estereotipos tradicionales. Asimismo, es un color que a veces se asocia al éxito.