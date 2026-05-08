¿Raíces difuminadas o contraste marcado? Las dos formas opuestas de llevar el color este verano

Con la llegada del buen tiempo no solo cambiamos el armario, también buscamos ese "algo" que ilumine nuestro rostro y nos haga sentir renovadas. Este verano 2026, la clave no estará únicamente en el corte o el peinado, sino en cómo llevamos el color. Según los expertos de Jean Louis David, la tendencia estrella serán los tonos fundidos: una técnica que apuesta por la naturalidad, la luz y la personalización total del cabello.

Más allá del color tradicional

Olvídate de elegir un tono concreto como si fuera una etiqueta cerrada. Este año, el foco está en la fusión. Pedro Moreno, estilista capilar y Education Manager de la firma, lo explica con claridad: no hablamos de colores aislados, sino de cómo se integran entre sí. El resultado es un cabello con dimensión, movimiento y un efecto mucho más orgánico. La luz se convierte en la auténtica protagonista, diseñada estratégicamente para realzar las facciones.

Tonos de mechas | iStock

Todos los tonos tienen cabida

Aunque la técnica es la estrella, los colores también marcan el ritmo de la temporada. Los rubios extremos, los tonos "goldie", los blancos casi decolorados, los marrones tanto cálidos como fríos, y los cobrizos —desde los más suaves hasta los más intensos— serán los grandes favoritos. La diferencia no estará en cuál eliges, sino en cómo se trabaja sobre tu melena. La personalización será total, adaptándose al tono de piel, al estilo de vida y a la personalidad.

Degradados suaves, la elegancia silenciosa

Uno de los caminos más destacados para este verano son los fundidos ultrasuaves. Aquí, las raíces se mantienen ligeramente más oscuras y se difuminan de forma progresiva hacia tonos más claros. El resultado es un degradado casi imperceptible, elegante y muy sofisticado. Este estilo busca integrar la raíz en lugar de ocultarla, logrando un acabado natural que requiere menos mantenimiento y aporta una sensación de lujo discreto.

Teñir raíces | iStock

Contraste atrevido este verano

En el lado opuesto encontramos una propuesta mucho más radical: raíces marcadas y llenas de personalidad. En este caso, el contraste es intencionado y potente. Las raíces pueden ser más oscuras o intensas que el resto del cabello, creando un efecto visual impactante. Lejos de disimular, este estilo busca destacar, convirtiéndose en una opción ideal para quienes quieren un look más fashionista y con actitud.

Mechas con contraste | iStock

Dos estilos, una misma esencia

Lo más interesante de esta temporada es que no hay una única forma de llevar el color. Los degradados suaves y los contrastes marcados convivirán con total naturalidad, permitiendo que cada mujer elija el estilo que mejor encaje con su esencia. Esta dualidad refleja una tendencia más amplia en la moda y la belleza: la libertad de expresión y la individualidad.

Como vemos, el verano 2026 redefine el concepto de coloración capilar. Ya no se trata de seguir reglas estrictas, sino de encontrar la armonía perfecta entre tonos, luz y estilo personal. Sea como sea, al final, el mejor look es el que te hace sentir tú misma.