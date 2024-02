ADICCIÓN ADOLESCENTE

Qué es la cosmeticorexia y por qué se ha hecho tan viral

¿Todavía no sabes qué quiere decir Cosmeticorexia? A lo largo de las últimas semanas este concepto se ha hecho viral, pues cada vez más personas lo padecen y está llegando a afectar al segmento adolescente. Si no sabes de qué estamos hablando no te pierdas este artículo.