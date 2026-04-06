¿Puede el retinol afectar a la fertilidad femenina? Una experta aclara qué dice realmente la ciencia

El retinol se ha convertido en uno de los ingredientes más populares en el cuidado de la piel. Su capacidad para estimular la renovación celular y la producción de colágeno, mejorar la textura cutánea, reducir manchas y suavizar arrugas lo ha convertido en un activo habitual en muchas rutinas de skincare.

Sin embargo, en los últimos años también han surgido dudas sobre su seguridad, especialmente entre mujeres que están intentando quedarse embarazadas. En redes sociales y foros de belleza se ha extendido una duda muy frecuente sobre si puede el retinol afectar a la fertilidad femenina o si en caso contrario, no tiene relación directa.

Para entender qué dice realmente la evidencia científica, hablamos con Mónica Lizondo, farmacéutica amante de la cosmética biotecnológica y especialista en sérums, que explica por qué muchas de estas preocupaciones parten de una confusión frecuente.

Mujer haciéndose el skincare | Freepik

No hay evidencia científica que relacione el retinol cosmético con la fertilidad

Según Mónica, no existe evidencia científica sólida que demuestre que el retinol aplicado en cosmética afecte a la fertilidad femenina. La preocupación viene de extrapolar datos de retinoides orales a dosis muy superiores, pero son contextos completamente distintos.

Es decir, muchas de las dudas que circulan en internet se basan en datos de medicamentos derivados de la vitamina A que se toman por vía oral, pero que no tienen las mismas características que el retinol utilizado en cremas o sérums.

La diferencia entre retinoides orales y retinol cosmético

Para entender esta polémica es importante distinguir entre los distintos tipos de retinoides.

Los retinoides orales, como la isotretinoína utilizada para tratar el acné severo, sí tienen efectos sistémicos importantes porque se absorben a través del organismo y alcanzan concentraciones elevadas en sangre. De hecho, está ampliamente demostrado que este tipo de tratamiento puede provocar malformaciones en el feto, por lo que su uso está estrictamente controlado durante el embarazo.

Sin embargo, el retinol que se utiliza en cosmética funciona de una manera muy diferente. Es una diferencia de orden de magnitud. La isotretinoína oral alcanza concentraciones sistémicas altas y tiene teratogenicidad demostrada. El retinol en crema no llega a esas concentraciones ni por asomo. Comparar los dos sin ese contexto es desinformar, explica la experta.

Mujer aplicándose cosmético | Freepik

La absorción del retinol a través de la piel es muy baja

Uno de los puntos clave que explica por qué el retinol cosmético no se considera un riesgo es la baja absorción cutánea del ingrediente.

Cuando aplicamos retinol sobre la piel, este no pasa directamente al torrente sanguíneo en grandes cantidades. Además, antes de convertirse en su forma activa, debe pasar por varios procesos dentro de la piel. La farmacéutica señala que la absorción percutánea del retinol es muy baja. Además, el retinol primero se convierte en retinaldehído y luego en ácido retinoico, con pérdidas en cada paso. Esto significa que solo una pequeña fracción del producto llega a convertirse en la forma activa, y aun así lo hace principalmente a nivel local, en la piel.

Como consecuencia, los niveles que podrían llegar al organismo son mínimos.

Entonces, ¿por qué se recomienda precaución al buscar embarazo?

Aunque no exista evidencia de que el retinol cosmético afecte a la fertilidad, muchos profesionales recomiendan suspenderlo cuando se empieza a intentar un embarazo.

No se trata tanto de un riesgo demostrado, es más una medida de precaución. Durante ese periodo inicial del embarazo —las primeras semanas— se producen procesos clave en el desarrollo embrionario, por lo que muchos especialistas prefieren evitar cualquier exposición innecesaria a ciertos activos.

Skincare durante el embarazo | Freepik

Qué hacer si usas retinol y quieres quedarte embarazada

Si estás intentando concebir o crees que podrías estar embarazada, los expertos suelen recomendar simplificar la rutina de cuidado de la piel y evitar ingredientes potencialmente problemáticos, aunque el riesgo sea bajo.

En estos casos, es habitual sustituir el retinol por otros activos que también ayudan a mejorar la piel, como:

Niacinamida , que ayuda a regular el sebo y mejorar la textura

, que ayuda a regular el sebo y mejorar la textura Ácido hialurónico , para hidratar y reforzar la barrera cutánea

, para hidratar y reforzar la barrera cutánea Vitamina C , que aporta luminosidad y ayuda a combatir manchas

, que aporta luminosidad y ayuda a combatir manchas Ácido azelaico, muy utilizado durante el embarazo para tratar acné o rosácea

Ante cualquier duda, lo más recomendable es consultar con un dermatólogo o farmacéutico especializado.

Vitamina C | iStock

El problema de la desinformación en redes

Para Mónica, gran parte de la preocupación en torno al retinol surge de la falta de contexto científico en redes sociales. La industria del clean beauty también ha encontrado aquí un argumento de venta fácil. El ingrediente se ha vuelto extremadamente popular en los últimos años, lo que ha provocado también la aparición de muchos mensajes contradictorios sobre sus efectos.

La clave, según la experta, está en diferenciar entre estudios en animales a dosis altas, datos de retinoides orales y uso cosmético real.

Pero una cosa está clara: no hay evidencia de que el retinol cosmético afecte a la fertilidad femenina, aunque muchos especialistas recomiendan suspenderlo durante la búsqueda de embarazo simplemente por prudencia.

Un recordatorio de que, en el mundo del skincare, no todos los ingredientes funcionan igual ni tienen los mismos riesgos, y que el contexto científico siempre importa.