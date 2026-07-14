¿Pensando en un retoque estético? Las 7 preguntas que debes hacerte antes de dar el paso

Hacerse un retoque o meterse en un quirófano para cambiar algo de nuestro cuerpo es una decisión muy importante que no debemos tomar a la ligera. Aunque hoy en día estas operaciones están a la orden del día y la tecnología ayuda mucho, no podemos olvidar que estamos hablando de medicina. Precisamente por eso, este mes de julio ha empezado a funcionar en España una nueva ley que vigila mucho más de cerca a las clínicas, asegurándose de que los médicos tengan el título adecuado y de que los centros cumplan con todas las garantías de seguridad.

"La seguridad debe ser siempre la prioridad número uno. Esta normativa ayuda a que los pacientes tengan más garantías y todo sea más transparente", explica el doctor Santiago Elvira, cirujano plástico y cofundador de Clínica EGOS.

Consulta médica | Magnific

A veces pasamos semanas mirando fotos en redes sociales o comparando ofertas, pero nos olvidamos de lo más importante: hacernos las preguntas correctas. El doctor Tiago Gomes, también cirujano de la misma clínica, recuerda que "la información es la mejor herramienta para no correr riesgos". Por eso, los dos especialistas proponen una lista muy sencilla con las preguntas que todos deberíamos hacernos antes de dar el paso.

1. ¿Quién me va a operar exactamente?

Hay que perder el miedo a preguntar en la clínica el nombre del médico que nos va a operar, cuál es su experiencia y si tiene el título oficial de la especialidad. Tienes todo el derecho a saber en manos de quién te pones.

2. ¿La clínica tiene todos los papeles en regla?

El centro donde te operes debe contar con la autorización oficial de Sanidad. Esto te asegura que las instalaciones están preparadas médicamente para responder en el acto si algo se complica.

3. ¿Estoy eligiendo por confianza o solo por el precio?

Buscar chollos en medicina puede salir muy caro. "Una cirugía estética es un acto médico, no una compra impulsiva. Si solo miramos el precio para decidir, podemos estar pasando por alto nuestra propia seguridad", advierte el doctor Gomes.

Mujer tratada por especialista en medicina estética | Pexels

4. ¿Me han hecho un estudio solo para mí?

Un buen profesional no te despachará en cinco minutos ni te ofrecerá la misma solución que a todo el mundo. Cada cuerpo es diferente y necesita una valoración personalizada. Desconfía de los diagnósticos exprés.

5. ¿Me han explicado también las cosas malas?

Una consulta seria y honesta no solo te habla de lo bien que vas a quedar. También te explicará la "cara B": los riesgos que existen, el dolor del postoperatorio, los días que necesitarás para recuperarte y lo que no podrás hacer después.

6. ¿Es una decisión mía y meditada?

Las decisiones de salud se toman con la cabeza fría. Los médicos aconsejan no operarse por culpa de una oferta de última hora que se va a acabar, por seguir la moda de TikTok o por la presión de la gente que te rodea.

7. ¿Lo haría igual si nadie fuera a verme?

Este es el examen definitivo. ¿Te operarías si fueses a vivir en una isla desierta? Si la respuesta es sí, es porque lo haces por ti y por sentirte mejor contigo mismo, que es el único motivo válido.