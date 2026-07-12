Un farmacéutico explica el truco para aprovechar al máximo la crema hidratante

Hay pequeños dramas cotidianos que se repiten constantemente en cualquier rutina de belleza. Uno de los más habituales ocurre justo cuando necesitas tu crema hidratante favorita y, de repente, el dispensador deja de funcionar. Aprietas una y otra vez, pero no sale nada. Aunque parece que el producto se ha terminado, muchas veces todavía queda bastante cantidad dentro del envase.

Precisamente sobre este problema habla el creador de contenido Javier Marín, conocido en redes sociales como @farmaenduo, que ha compartido en su perfil un truco rápido y sencillo para conseguir que la crema vuelva a salir sin tener que desmontar el bote.

El hack farmacéutico que se ha hecho viral

El vídeo, que acumula miles de visualizaciones, muestra una técnica muy simple basada en crear vacío en el dispensador. Según explica el farmacéutico, muchas veces el problema no es que el envase esté vacío, sino que ha entrado aire en el mecanismo y el producto ya no sube correctamente hacia la salida.

La solución consiste en tapar completamente la boquilla del dispensador con la palma de la mano y presionar varias veces para generar vacío. Tras repetir el gesto, la crema vuelve a salir con normalidad.

Cómo hacer el truco paso a paso

El procedimiento apenas tarda unos segundos. Primero debes colocar la mano cubriendo totalmente la salida del producto para impedir que entre aire. Después, mientras mantienes esa presión, aprieta varias veces el dosificador.

Al crear ese efecto vacío, el producto vuelve a impulsarse hacia arriba y el dispensador recupera su funcionamiento habitual. El truco sirve especialmente para cremas hidratantes, sérums o productos con envases tipo pump.

La razón por la que deja de salir crema

Aunque muchas personas piensan que el envase está defectuoso, en realidad suele tratarse de algo mucho más simple. Los dispensadores funcionan mediante presión y vacío interno. Cuando entra aire en el sistema o queda poca cantidad de producto, el mecanismo pierde fuerza y deja de empujar correctamente la crema hacia la salida.

Por eso este hack resulta tan efectivo: restablece la presión necesaria para que el producto vuelva a circular.

Mujer aplicándose crema hidratante en la pierna | Magnific

El gesto que también evita desperdiciar producto

Además de práctico, este truco ayuda a aprovechar mucho mejor los cosméticos. En muchos casos, todavía queda suficiente cantidad para varios usos, pero al no salir fácilmente terminamos tirando el envase antes de tiempo.

En un momento donde cada vez prestamos más atención al consumo responsable y al precio de los productos de skincare, este tipo de hacks virales conectan especialmente con quienes buscan sacar el máximo partido a su rutina de belleza.

Los consejos beauty más virales nacen de lo cotidiano

El éxito del vídeo demuestra que no siempre hacen falta rutinas complicadas ni productos nuevos para solucionar pequeños problemas diarios. A veces, los hacks más útiles son precisamente los más sencillos.

Y sí, después de ver este truco viral de farmacia, probablemente nunca volverás a tirar una crema pensando que estaba vacía antes de comprobarlo.