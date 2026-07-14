El regalo de 5.000 euros de Kiko Rivera a Lola García por su 39 cumpleaños

Inseparables desde que comenzaron su relación a finales de 2025, y al margen de las críticas que ha recibido Kiko Rivera por aprovechar el romántico mensaje con el que declaró hace unos días su amor por Lola García en redes sociales para lanzar un demoledor dardo a Irene Rosales -asegurando que "durante años conocí a personas que dependían de los demás para salir adelante, pero la vida me regaló a una mujer diferente. Una mujer que se levanta cada día para perseguir sus sueños, que trabaja, que lucha, que se esfuerza y que se ha ganado cada paso que ha dado gracias a su disciplina, su constancia y su arte"-, el hijo de Isabel Pantoja ha dejado sin palabras a su novia con el "merecido regalazo" con el que la ha sorprendido en su cumpleaños.

La bailarina ha cumplido 39 años este lunes 13 de julio y, para celebrarlo, el dj ha preparado un día muy especial que comenzaba con una excursión por el campo en un coche descapotable para ver animales -como llamas o dromedarios- en libertad y darles de comer entre risas -ya que una de las grandes pasiones de Lola son los animales- y al que ponía el broche de oro llevándola a un concesionario de motos de la marca Vespa con los ojos tapados para enseñarle su regalo: una scooter azul marino valorada en más de 5.000 euros que la joven le ha agradecido saltando emocionada a sus brazos sin poder dejar de reír.

Un momento que como no podía ser de otro modo Kiko ha querido compartir con sus seguidores de Instagram con un vídeo resumen de esta jornada inolvidable que ha acompañado de una nueva declaración de amor a Lola: "Hoy ha sido el cumpleaños de una de las personas más importantes de mi vida. Y solo puedo darle las gracias a la vida por haberme permitido compartir el camino con alguien como ella. Te deseo un año lleno de salud, felicidad, momentos bonitos y muchos sueños cumplidos, porque nadie se merece más que tú recoger todo lo que siembra cada día con esfuerzo, pasión y corazón .Sigue brillando, sigue siendo esa mujer valiente, trabajadora y llena de arte que enamora a cualquiera que tiene la suerte de conocerte" ha expresado, asegurando que "yo seguiré aquí, celebrando cada una de tus victorias y disfrutando de cada momento a tu lado. Feliz cumpleaños, mi amor".

"Hoy hemos disfrutado de un día precioso, rodeados de algunas de las cosas que más te gustan en el mundo: los animales. Y además has tenido tu merecido regalazo, esa Vespa que tanta ilusión te hacía" ha continuado, confesando que siendo "sincero, el mejor regalo me lo llevo yo cada día por tenerte a mi lado. Y ahora que este día se acaba, solo espero que este nuevo año te traiga todo lo bueno que mereces, que es muchísimo. Te quiero muchísimo".

Horas antes de esta celebración de cumpleaños que Lola no olvidará jamás, la pareja se dejaba ver ante las cámaras de lo más relajada y, a pesar de no querer pronunciarse sobre su llamativa ausencia en la fiesta con la que Anabel Pantoja ha celebrado su 40º cumpleaños en El Rocío este fin de semana, ni aclarar qué hay de cierto en lo que se está comentando sobre el deterioro de la casa de su madre en la aldea almonteña tras salir a la luz en estado de abandono en el que está Cantora, sí ha expresado su convencimiento de que España ganará esta noche a Francia en las semifinales del Mundial.