El síndrome de la cara de runner: cuando hacer demasiado deporte te envejece el rostro

Hacer deporte es uno de los mejores favores que le puedes hacer a tu salud. Mejora la circulación, libera del estrés y ayuda a envejecer mejor. Sin embargo, en el mundo del bienestar hay una regla de oro: el secreto siempre está en la dosis. A veces nos venimos tan arriba con los entrenamientos que cruzamos la delgada línea del sobreesfuerzo, y es ahí cuando el gimnasio o las carreras matutinas empiezan a pasarnos factura en el espejo.

Un entrenamiento excesivo o mal gestionado puede convertirse en el peor enemigo de nuestro rostro, acelerando la pérdida de colágeno y dando lugar a la temida cara de runner (o cara de corredor). "El ejercicio físico es un pilar del bienestar, pero el exceso genera un daño neto", advierte Inmaculada Canterla, directora de Cosmeceutical Center, farmacéutica y máster en Medicina Antienvejecimiento por la Universidad de Sevilla. La experta desvela las claves para blindar la piel en cada fase del entrenamiento.

Mujer haciendo deporte | Magnific

¿Por qué correr demacra el rostro?

El aspecto de "cara de corredor" no aparece por arte de magia ni se debe solo al impacto de la zancada contra el suelo. En realidad, es un combo de varios factores. Durante un esfuerzo intenso, el consumo de oxígeno se multiplica, lo que dispara los radicales libres y genera estrés oxidativo. Esto termina dañando las células y reduciendo la síntesis de colágeno.

Si a este desgaste interno le sumamos una pérdida drástica de grasa subcutánea facial, deshidratación crónica y la radiación solar acumulada, el resultado es un rostro de aspecto cansado y descolgado. La buena noticia es que el deporte moderado actúa como un potente antioxidante natural; el problema viene cuando nos sobreentrenamos.

Runners | Magnific

Así debes actuar antes, durante y después

Para no tirar por tierra los beneficios del ejercicio, la experta propone una estrategia clara en tres pasos:

Antes (Ni cara lavada ni maquillaje pesado): Ir a entrenar con una capa pesada de maquillaje obstruye los poros al mezclarse con el sudor, provocando el llamado acné del deportista. Lo ideal es una limpieza suave seguida de una hidratación muy ligera con antioxidantes (como vitamina C o niacinamida). Y el paso innegociable: protector solar SPF 50+. Aunque entrenes a cubierto en un gimnasio, el trayecto ya te expone a los rayos UV. Si corres al aire libre, la gorra y la reaplicación cada dos horas son obligatorias.

Ir a entrenar con una capa pesada de maquillaje obstruye los poros al mezclarse con el sudor, provocando el llamado acné del deportista. Lo ideal es una limpieza suave seguida de una hidratación muy ligera con antioxidantes (como vitamina C o niacinamida). Y el paso innegociable: protector solar SPF 50+. Aunque entrenes a cubierto en un gimnasio, el trayecto ya te expone a los rayos UV. Si corres al aire libre, la gorra y la reaplicación cada dos horas son obligatorias. Durante (Ojo con el sudor y la fricción): El sudor ayuda a regular la temperatura, pero cuando se seca sobre la piel, la obstruye e irrita. La regla de oro es no tocarse la cara con las manos sucias y usar toallas limpias. Además, quienes sufren de rosácea o cuperosis deben evitar actividades de calor extremo como el bikram yoga o las saunas, ya que la vasodilatación es un desencadenante potente de brotes.

El sudor ayuda a regular la temperatura, pero cuando se seca sobre la piel, la obstruye e irrita. La regla de oro es no tocarse la cara con las manos sucias y usar toallas limpias. Además, quienes sufren de rosácea o cuperosis deben evitar actividades de calor extremo como el bikram yoga o las saunas, ya que la vasodilatación es un desencadenante potente de brotes. Después (La contrarreloj de la limpieza): Hay que lavarse la cara lo antes posible tras terminar; dejar el sudor seco invita a la obstrucción y a la sensibilidad. Usa un limpiador profundo pero respetuoso y aplica activos reparadores como la centella asiática o péptidos. Si es de día, sella con crema barrera de ceramidas; si es de noche, el retinol será tu aliado para reparar el desgaste.

Lavarse la cara | Freepik

La suplementación puede ayudar

Para combatir este estrés oxidativo, Inmaculada Canterla también recomienda aliarse con la suplementación interna, destacando el NAD+ (esencial para la reparación celular) o el ubiquinol, combinados con una dieta rica en antioxidantes.

Al final, la clave para que el deporte sume salud y no reste juventud se resume en moderación y consistencia. Porque todo lo que se hace en exceso, incluso cuidarse, termina pasando factura.