Pelo rizado: Mercadona tiene el producto que estás buscando

No hay nada como tener los rizos brillantes, definidos y con efecto muelle. Sin embargo, las chicas con el pelo rizado saben que mantener su melena flexible y viva cuesta, y mucho.

Cuando el pelo rizado está falto de nutrientes, pronto aparece el indeseado encrespado, los problemas para peinar los rizos (que, para colmo, en algunas ocasiones se acaban encrespando aún más), el exceso o falta de volumen y la sequedad. Al final, el rizo acaba por perder fuerza y deja de definirse.

El momento crítico para una chica de pelo rizado llega cuando, cansada de ir siempre despeinada, decide actuar… Pero de la peor manera posible: pasando la plancha o aplicando alisados químicos, que acaban por destruir sus bucles, sin conseguir tampoco el pelo liso deseado. Por suerte, hace unos años que se está popularizando el método curly. De hecho, todas las melenas rizadas se sienten atraídas por esta tendencia que promete resultados espectaculares.

¿Qué es el método curly?

Es un tipo de tratamiento capilar ideado por la estilista norteamericana Lorraine Massey, que ya tiene millones de fans a nivel mundial; desde peluqueros hasta influencers, lo siguen y lo recomiendan. Esta práctica está compuesta por una serie de pautas que funcionan a modo de ritual para conseguir una melena rizada empoderada y sana: enjuagarse el pelo con agua fría, aplicar los productos de fijación siempre en mojado, utilizar mascarillas hidratantes, y el más importante: que los productos no contengan sulfatos ni siliconas (entre muchas otras pautas…). Todo ello estudiado para conseguir un pelazo rizado espectacular.

Mercadona se suma al método curly

Obviamente, el método curly no se podría llevar a cabo sin productos específicos para ello, y en esto Mercadona no se ha querido quedar atrás. Su marca de belleza, Deliplus, no olvida pensar en ningún tipo de piel, de rostro, ni de pelo, así que también cuenta con una amplia gama para conseguir un pelo rizado de escándalo. Y lo que es más interesante, sin tener que gastar una fortuna porque sus precios son low cost (la mayoría de los productos cuestan 2 € o menos).

De hecho, la influencer Llanos Blanco, que luce una melena rizada de infarto, ya se ha dado cuenta de ello y ha hecho su recopilación personal de sus productos favoritos para rizos de Mercadona. Eso sí, aunque todos son para rizos, no todos son aptos para incluirlos en tu método curly. Os decimos cuáles lo son y cuáles no.

Productos para el método curly

Fijadores

Mousse Pro Fix. Cumple la función de espuma, pero como su nombre indica, su textura es de mousse. @llanosbs lo recomienda especialmente para melenas poco densas, de cabello fino y rizo suelto, ya que al ser de textura mousse, proporciona poco peso y se consigue un extra de volumen.

Ondas Curly Fixing Gel. Lo bueno de este producto es que entre sus ingredientes no hay ni sulfatos, siliconas, ceras ni aceites secantes, factor que lo hace 100% curly. Se trata de un gel fijador de rizo de larga duración. Además, después de aplicarlo varias veces deja el pelo suave y brillante.

Ondas Flex Espuma Pro Fix. Este producto de fijación de la gama de espumas de Deliplus proporciona una duradera retención del rizo. Además, evita el encrespamiento y consigue una melena con un aspecto natural, ya que no apelmaza el cabello.

Champú

Zero Shampoo. También es un producto totalmente libre de sulfatos y siliconas, rico en ingredientes hidratantes. Los elementos que aportan hidratación son esenciales para que las melenas rizadas tengan volumen.

Mascarillas

Mask Natural. Esta mascarilla destaca por tener un alto contenido de ingredientes naturales (97%) y estar exenta de siliconas. Entre sus componentes encontramos varios aceites naturales, como el de semilla de crambe (hidrata y protege el cuero cabelludo), de salvia (previene la caída del cabello y la caspa, aporta fuerza y suavidad) y de tuya (fortalece el cabello). Es recomendable para pelos grasos o finos.

Aceites y productos de acabado

Serum Natural. Este producto es el hermano de la Mask Natural, por lo que también se compone en gran medida por aceites esenciales y de origen natural. Después de su aplicación (y tras el lavado), suaviza las puntas, reduce el encrespamiento y aporta suavidad y brillo. Este extra de hidratación no engrasa el pelo.

Aceite de almendras 100% y de romero 100%. Estos aceites sirven para hidratar los rizos, se pueden aplicar después del lavado en seco o en mojado, o incluso añadir un poco en tu mascarilla habitual. Aunque en el envase pone que estos aceites son 100% naturales, llevan otros componentes, hay que tenerlo en cuenta.

Gel aloe vera. Es un gel 100% puro de aloe vera (aunque como todos los productos cosméticos, también lleva otros componentes). Muchas influencers y comentarios en la red dicen utilizarlo en el método curly para hidratar el rizo. Sin embargo, también lleva un tipo de alcohol en su composición.

No son método curly (pero sirven para pelo rizado)

Fijador

Fixing Gel Forte. También es un gel fijador del rizado para después del lavado, pero como contiene el sulfato Sodium Laureth Sulfate, no es 100% apto para el método curly.

Champús

Natural Shampoo. Este champú no tiene siliconas, pero contiene un tipo de sulfatos que lo hace no apto para el método curly, se trata del Coco Sodium Sulfate. Por eso, Llanos Blanco recomienda utilizarlo como champú de último lavado para eliminar restos de siliconas u otros componentes, o de forma ocasional, como clarificante para eliminar la acumulación de producto, tipo mascarillas, aceites, etc.

Champú Protección y brillo. Contiene un tipo de sulfato que lo elimina del método curly, pero de manera puntual lo puedes utilizar para hacer un lavado en profundidad o como champú de último lavado para eliminar los restos de siliconas.

Champú extra suave. Al igual que en el caso del champú de protección y brillo, este producto también contiene sulfatos. También lo puedes utilizar de manera ocasional o como champú de último lavado.

Acondicionador

Acondicionador suavidad y brillo. Lleva alcohol del tipo isopropyl alcohol, que es un agente limpiador. No es un sulfato, pero no lo hace el producto más idóneo para seguir el método curly. Aunque cumple bien su función como desenredante.

Todos estos productos tienen precios realmente bajos, en comparación con los adquiridos en las peluquerías y, a juzgar por los comentarios de las miles de chicas de pelo rizado que lo han probado, funcionan muy bien. ¡Ahora ya puedes ser una auténtica curly girl!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

Trucos para lavarte el pelo con menor frecuencia