Mascarillas para el pelo que no funcionan

¿Cuántas nos hemos embadurnado el pelo con aceite de oliva alguna vez? Posiblemente, muchas. Pues el caso es que de lo único que ha servido este gesto es para gastar el aceite de oliva de casa (que, para colmo, no está para nada barato). Pero si pretendíais tener resultados efectivos y duraderos para el pelo, habréis podido comprobar que este método es un fracaso.

Sin embargo, estamos convencidas de que los remedios de la abuela siempre funcionan. Y así es en muchos casos, pero en muchos otros hay más mito que verdad en ellos. En el caso de los cuidados capilares, por ejemplo, la mayoría de los remedios más populares y conocidos no suelen ser efectivos.

Los productos que podemos encontrar en nuestra despensa o nevera como el aguacate, el huevo o el yogur no son milagrosos para el pelo. Si bien es verdad que aplicados en algunos casos muy concretos tienen algunos beneficios, hay que irse con cuidado en general, porque también podemos conseguir el efecto contrario y acabar dañando nuestro pelo. Lo mejor es saber qué hay de cierto en todos estos remedios, basándonos en la opinión de expertos.

Estos son los motivos por los cuales no deberías confiar ciegamente en los ingredientes que tienes en casa…

Productos grasos: aceites y aguacate

El aguacate está de moda y se ha categorizado como un superalimento. Tanto es así que algunos champús y mascarillas comerciales lo incluyen como uno de sus ingredientes estrella. Como uno de los productos grasos por excelencia (al igual que otros elementos grasos, como el aceite de oliva y de coco), también se propone como una buena opción para aplicarse al natural y directamente en el pelo para conseguir un extra de hidratación. Por lo tanto, también se considera un buen ingrediente para las mascarillas caseras.

Sin embargo, Maribel Pérez, experta colorista capilar y propietaria del salón de belleza D’Haro Perruquers, ubicado en Barcelona, señala que el aguacate y el aceite no son productos milagrosos: “Si tú tienes el pelo bien (es decir, no demasiado dañado), una mascarilla casera no te dará buenos resultados”.

Aunque puntualiza que como productos grasos que son, si se aplican sobre cabellos extremadamente resecos, pueden notar un pequeño alivio, ya que “todo lo que aporte grasa a un cabello que está muy reseco, va a notar mejoría”. Sin embargo, Pérez remarca que ni el aguacate ni los aceites aplicados al natural se pueden comparar con una buena mascarilla pensada para hidratar el pelo y estudiada por profesionales.

Productos que usamos para mascarillas de pelo caseras. | iStock

Productos proteicos: yogur y huevo

Tanto el yogur como el huevo son productos ricos en proteínas, por lo tanto, buenos regeneradores de tejidos. De este modo, algunas mascarillas caseras incluyen estos dos ingredientes porque pueden ayudar al crecimiento y anti caída del cabello. Además, como el yogur tiene propiedades anti fúngicas, podría reducir la caspa y equilibrar el pH del cuero cabelludo.

"Si optas por una buena mascarilla profesional siempre sabes el resultado que vas a conseguir”.

Sin embargo, según la experta consultada, tenemos que ir con cuidado al aplicar este tipo productos caseros porque muchas veces no podemos prever el resultado. Pérez lo explica con un ejemplo concreto: “Una clienta me trajo al salón un huevo para que le lavara el pelo. Le puse el agua un poco más caliente de lo que el huevo necesitaba (para el tipo de producto que es), y al aplicarlo en la cabeza el huevo se cuajó. Le llené el pelo de huevo blanco duro…".

"Si te aplicas una mascarilla casera te arriesgas a que te pasen cosas como estas. En cambio, si optas por una buena mascarilla profesional siempre sabes el resultado que vas a conseguir”, añade la peluquera.

La experta colorista apunta que muchas veces, el problema recae en que, por costumbre, la gente tiende a pensar que todo aquello que tiene un origen natural y que es casero es más beneficioso. Pero ahora en el mercado hay productos especialmente pensados para sanar y cuidar cualquier tipo de melena.

Riesgos de aplicarse productos caseros

Reacciones alérgicas

D’Haro Perruquers apunta que el mayor problema que hay cuando nos aplicamos mascarillas hechas con productos que tenemos en casa es el desconocimiento de nuestra propia melena. Como indica su propietaria “la mayoría de gente, tiene las puntas y medios más secos y las raíces mucho más grasas”, pero “el cuero cabelludo es mucho más delicado que el resto de la melena. Por lo tanto, un producto que no sea el adecuado te puede provocar una reacción alérgica”, advierte Maribel Pérez.

Resultados poco fiables

Por otro lado (y también relacionado con el desconocimiento sobre nuestro propio pelo), si nos aplicamos productos caseros nunca podemos prever los resultados. Todo lo contrario que si aplicamos una mascarilla que ha sido estudiada y hecha con el único propósito de cuidar la melena. “Hay personas que tienen el cuero cabelludo graso, pero el pelo reseco, y se ponen un aceite de coco cubriendo el cuero cabelludo y la melena… Lo único que están consiguiendo con esto es engrasar el cuero cabelludo y apelmazar el resto de pelo”, añade Pérez.

El consejo de la experta

Para mantener tu melena sana e hidratada, la colorista recomienda, antes que nada, acudir a un buen profesional que te diga lo que necesita exactamente tu pelo. En este sentido, Maribel Pérez también explica que hay que tener en consideración cómo está nuestra melena en ese momento: si está teñida, si llevamos mechas, o incluso el ciclo hormonal (en el caso de las mujeres), ya que todo esto condiciona el estado de salud de nuestro pelo.

La experta consultada por NovaMás también insiste en que hay que “dar valor” al trabajo del peluquero: “En general, la población tiende a pensar que nuestro trabajo como asesores de imagen y el tiempo que invertimos en aprender nuevas técnicas, no vale para nada y que ellos pueden hacer lo mismo en casa. Esto hay que rectificarlo. La gente tiene que saber que poniéndose en manos de un buen profesional siempre va a conseguir un pelo más bonito”, concluye.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

¿Es cierto que el cabello envejece?