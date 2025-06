¿Sabías que la crema solar tiene fecha de caducidad? Presta atención a estas señales que te indican que no la uses más

La protección solar es fundamental para cuidar nuestra piel, especialmente durante los meses de calor. Y es que, aunque tomar el sol es uno de los grandes placeres para aquellos que pasan los meses de verano entre la playa y la piscina, utilizar crema solar es completamente necesario para proteger la piel. Pero, ¿podemos utilizar el mismo protector solar de un año para otro?

Lo primero que debemos de saber es que todos los protectores solares tienen fecha de caducidad. Un número que, aunque no lo parezca, garantiza la eficacia de este producto. Por esta razón, a continuación te contamos todo lo que debes de saber este verano sobre la caducidad de la crema solar.

Esta suele estar en el borde del bote. Pero, es importante señalar que esta fecha es la que tiene la crema antes de abrirla. Una vez abiertas, las cremas suelen durar por lo general entre seis y doce meses. Esto lo podemos saber gracias a un logo con forma de crema y un número en su interior que aparece indicado en alguna parte del bote. El número indica los meses que puedes conservar la crema una vez abierta. Pero, ¿cómo saber si la crema está caducada si no me acuerdo cuando la he abierto?

El primer indicativo es el color de la crema. Si presenta alteraciones en su consistencia o tonalidad, ¡presta atención! Puede ser una señal de que ha perdido algunas de sus propiedades y no se debe seguir aplicando.

Pero también, es importante tener en cuenta el aroma del protector solar. Un olor rancio o agrio es un claro indicativo de que el producto ha caducado.

Mujer aplicándose crema solar | Pexels

En definitiva, si este verano te surgen dudas sobre la caducidad o protección de tu crema, lo ideal es no correr riesgos y comprar una nueva. Pero recuerda, ¡siempre protegido!