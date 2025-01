Noelia López muestra los mensajes que recibe sobre su físico tras ganar peso en el embarazo: "Es asqueroso"

Son muchas las famosas que han hablado sobre los cambios físicos que han experimentado durante el embarazo y el postparto. Una de las últimas en hacerlo ha sido Noelia López, que se convirtió en madre por segunda vez en la primavera de 2024, dando a luz a Abril, su primera hija en común con su actual pareja, el exfutbolista Roberto Jiménez.

Meses después del alumbramiento, Noelia parece estar feliz, recuperada del embarazo y luciendo de nuevo una envidiable figura. Sin embargo, como suele ocurrir en las redes sociales, no todo es tan perfecto como parece. Recientemente, la modelo confesó en sus stories que aún lidia con algunos complejos debido a los cambios en su cuerpo tras la maternidad. Lo peor de todo es que también ha tenido que soportar mensajes fuera de lugar al respecto. Tras mucho callar, finalmente ha respondido a quienes critican sus cambios físicos e incluso se inventan historias sobre ella.

Los repetitivos mensajes sobre su cara

Una de las partes del cuerpo de Noelia que más cambió tras el parto fue su rostro, algo que, aunque no lo dice constantemente, afecta anímicamente a la modelo. "No me siento yo, me hinché muchísimo, tengo algún kilo de más que antes, que yo me noto bastante. No hay foto que me haga en la que me vea yo misma", confesó esta semana en sus historias de Instagram.

La creadora de la cuenta @yanoessecreto reflejó estos sentimientos en su perfil mostrando un comentario de una seguidora que la acusó de "haberse hecho algo en la cara", insinuando que se había puesto bótox, ya que la veía más hinchada. "Es asqueroso", respondió Noelia, visiblemente decepcionada de que una mujer se atreviera a opinar sobre el físico de otra, de manera tan abierta y directa. Según la modelo, dejar de opinar sobre el aspecto físico de los demás sería "un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad".

Story Noelia López | Instagram

Su indignación ante este tipo de mensajes ha llegado al punto de que incluso los comentarios bienintencionados le resultan molestos si implican asumir que se ha retocado. "Hay comentarios que las personas pueden ahorrarse y seguir viviendo igual de felices…", afirmó Noelia, dejando claro que este tipo de actitudes son innecesarias.

Story Noelia López | Instagram

Ser una figura pública

Estos dos stories de Noelia han sorprendido a un usuario o usuaria de Instagram que considera normal que las personas públicas reciban este tipo de comentarios y preguntas, siempre que se hagan desde la educación y el respeto. Ante esta opinión, la modelo respondió con firmeza, señalando que hay personas "que no han entendido nada, ni conocen, ni quieren saber lo que es la empatía".

Story Noelia López | Instagram

"La mayoría de chicas que me habéis escrito sois personas coherentes que incluso habéis tenido la generosidad de compartir vuestras experiencias o vivencias conmigo, y es cierto que tantas nos sentimos identificadas las unas con las otras", continuó desahogándose Noelia, agradeciendo el apoyo recibido por muchas de sus seguidoras.

Finalmente, concluyó con una reflexión: "Quien tiene la inteligencia y capacidad para entender de lo que aquí se habla, ya lo ha hecho y lo ha entendido, quien no... no seré yo la que a estas alturas de la vida intente que lo haga".