Mercadona, Lidl y Zara tienen los perfumes más deseados a precio de ganga

Encontrar un perfume que tenga una buena fragancia y que permanezca en nuestra piel durante todo el día no es nada fácil. Y cuando por fin damos con uno que cumple todos los requisitos, su precio es desorbitado y está fuera de nuestro alcance. Eso hace que, cuando finalmente nos damos un capricho y lo compramos, nos lo ponemos a cuentagotas.

Pero en tiendas como Mercadona, Lidl y Zara podemos encontrar los aromas más exitosos a precios low cost. Con ellos desprenderás un olor que recuerda a los perfumes más afamados. Solo hace falta sabes cuál comprar. Por eso, en este artículo te comentamos dónde encontrarlos y cuánto cuestan.

Mercadona

La línea de productos de belleza de este supermercado no deja de sorprender con su gran variedad de oferta. En el caso de los perfumes, no podía ser menos. Algunas de sus marcas blancas tienen mucho éxito. Existen varias fragancias que destacan por tener un aroma muy similar a grandes marcas. Los precios no superan los 10 euros y todas son de 100 ml. Estos son los mejores:

Mujer

Como tú. Amor te puede recordar a Amor Amor de Cacharel

te puede recordar a de Cacharel Monogotas de manzana te puede recordar a Be Delicious by DKNY

te puede recordar a by DKNY Complicity Woman t e puede recordar a Aire de Loewe

e puede recordar a de Loewe Enciende te puede recordar a CH de Carolina Herrera

te puede recordar a de Carolina Herrera Vuela te puede recordar a Light Blue de Dolce & Gabanna

Monogotas de manzana | Mercadona

Hombre

Como tú. Triunfo te puede recordar a Armani Code

te puede recordar a Como tú. Fuerza te puede recordar a Le Male de Jean Paul Gaultier

te puede recordar a de Jean Paul Gaultier Como tú. Viento te puede recordar a Acqua di Gio de Armani

Como tú. Viento | Mercadona

Lidl

Las fragancias de esta superficie se distribuyen bajo la marca Suddenly. Dentro de este nombre encontramos la línea Aura y en ella algunas de las mejores fragancias para mujer. En el caso de las de hombre, se distribuyen bajo el nombre de G Bellini y son muy similares a productos de alta gama. Los precios no superan los 6 euros por 100 ml.

Mujer

AURA Esplendor te puede recordar a J’Adore de Dior

te puede recordar a de Dior Rose te puede recordar a La Vie Est Belle de Lancome

te puede recordar a de Lancome AURA de Aguamarina te puede recordar a Acqua di Gioia de Giorgio Armani

AURA Esplendor | Lidl

Hombre

G Bellini nº1 te puede recordar a 1 Million de Paco Rabanne

te puede recordar a de Paco Rabanne G Bellini X-Bolt te puede recordar a Boss Bottled de Hugo Boss

te puede recordar a de Hugo Boss Essence de Aguamarina te puede recordar a Acqua di Gio de Armani

te puede recordar a de Armani Dark Code te puede recordar a Armani Code

Essence de Aguamarina | Lidl

Zara

La marca de ropa de Amancio Ortega también tiene en su colección perfumes que recuerdan a aromas de grandes casas de perfumería. La próxima ve que vayamos a comprarnos la prenda de moda, podemos comprar alguno de los formatos de colonia pequeños (de unos 30 ml) por poco más de 5 euros. Son perfectos para llevar en el bolso.

Mujer

Red Vanilla te puede recordar a La Vie Ést Belle

te puede recordar a Gourmand Addict te puede recordar a Scandal de Jean Paul Gaultier

te puede recordar a de Jean Paul Gaultier Ultra Juicy te puede recordar a Moon Sparkle de Escada

te puede recordar a de Escada Gardenia te puede recordar a Black Opium de Yves Saint Laurent

Red Vanilla | Zara

Hombre

Boldly Seoul te puede recordar a Invictus de Paco Rabanne

te puede recordar a de Paco Rabanne Tobacco Collection te puede recordar a 212 VIP Men

te puede recordar a For Him te puede recordar a Dior Homme de Dior

te puede recordar a de Dior Blue Spirit te puede recordar a Boss de Hugo Boss

Boldly Seoul | Zara

Por lo general, aunque todos estos productos sean de marca blanca tienen un packaging cuidado, así que estas fragancias también son aptas para regalar o tener un buen detalle con alguien. Ahora que ya sabes donde encontrarlas.

