Jessica Bueno se prepara para la Feria de Abril: estos son los tres tipos de peinados que recomienda

En Barcelona, la Feria de Abril ya está en marcha desde hace unos días, mientras que en Sevilla, están acabando los preparativos para abrirla el próximo martes, 6 de mayo. La Feria es más que una fiesta, es un evento social para compartir con amigos y un desfile de arte, tradición y estilo.

Para ir, no vale con ponerse cualquier cosa, hay que lucir un vestido de flamenca, sea del estilo que sea: desde el clásico rojo con lunares blancos hasta los modelos más modernos con estampados más atrevidos. Otro elemento esencial del look Feria es el peinado con un moño, una trenza o un recogido y con la flor, el complemento que no puede faltar. Este símbolo suele colocarse centrado en la parte superior de la cabeza.

Hacer estos peinados es todo un arte. Si estás pensando en ir a la Feria o quieres ideas de peinados espectaculares para cualquier ocasión, Jessica Bueno ha compartido con sus seguidores un vídeo con tres peinados ideales, hechos por el peluquero y maquillador Javier Rodríguez.

Jessica Bueno en la Feria de Abril 2024 | Cordon Press

Tres peinados para la Feria de Abril

Trenza de pez con acabado bajo

Recoge el pelo y haz una coleta con el propio pelo. A continuación, divide el pelo en dos, coge un mechón del exterior de una sección y crúzalo hacia el interior de la sección opuesta. Y así unas veces más.

Con el resto del pelo, vuelve a hacer una coleta como la primera y otro lazo siguiendo las indicaciones anteriores. Para acabarlo, haz una nueva coleta.

Este tipo de trenza da volumen y es perfecto para llevar con un vestido con la espalda descubierta.

Moño bajo con trenza

Para hacer este tipo de peinado tienes que hacer una trenza y enrollarla sobre sí misma a la altura de la nuca para hacer el moño. Para sujetarlo, usa unas horquillas de un color que quede disimulado para tu pelo.

Este peinado es de estilo elegante y sofisticado, ideal si prefieres el pelo recogido para disfrutar de la Feria. Mantiene la cara despejada y puedes hacerlo si llevas un vestido de flamenca clásico con mantón o uno con escote barco, por ejemplo.

Coleta baja con mechón envuelto

Haz una coleta baja y sujétala con una goma. Coge un mechón pequeño de la parte inferior de la coleta y enróllalo alrededor de la goma unas cuantas veces. Por último, peina la parte final de la melena ¡y lista para la Feria!

Es un peinado muy versátil y no es complicado de hacer. Puedes llevarlo con un vestido de flamenca con escote en V o con tirantes.

Los orígenes de la Feria de Abril de Sevilla

Hay que ir hasta el año 1254 para encontrar el primer precedente de la Feria de Abril. Por aquel entonces, el rey Alfonso X autorizó celebrar dos ferias repartidas durante el año para fomentar el comercio tras la conquista de Sevilla por las tropas cristianas.

Otro de los antecedentes destacables se sitúa en el siglo XIX, concretamente en 1846, cuando dos concejales del ayuntamiento de la capital andaluza propusieron celebrar una feria ganadera y agrícola. A partir de aquí, se fue convirtiendo en un evento festivo y se empezaron a instalar tabernas y las icónicas casetas.

En 1973, se trasladó al emplazamiento actual, el barrio de Los Remedios, donde ahora acoge más de 1.000 casetas.