Más allá del chocolate: los nombres de tintes castaños tendencia que están arrasando en 2026

El castaño vive su mejor momento. Lejos de ser un color plano o aburrido, se ha convertido en el favorito de peluqueros y expertas en belleza gracias a una evolución clara: más matices, más brillo y nombres cada vez más sugerentes.

Mocha mousse, chocolate cálido o cherry cola han abierto la puerta a una nueva generación de tonos castaños que buscan algo muy concreto: naturalidad con efecto "melena trabajada". Pero no son los únicos tonos que están triunfando.

Mujer con el pelo cherry cola | Getty Images

Mocha mousse y chocolate cálido

Estos tonos representan el cambio de paradigma: castaños con dimensión.

El mocha mousse combina subtonos cálidos y suaves con técnicas como el balayage para crear un efecto luminoso y natural.

Mujer con el pelo mocha mousse | Getty Images

El chocolate cálido, por su parte, añade reflejos dorados o avellana que aportan brillo y efecto buena cara, una de las claves de las tendencias actuales.

Mujer con el pelo chocolate cálido | Getty Images

Cherry cola: el castaño con giro rojizo

Este tono mezcla marrón oscuro con matices cereza o burdeos, creando un acabado intenso pero elegante.

Es una de las opciones más buscadas para quienes quieren salir del castaño clásico sin pasar a un rojo completo, y forma parte del auge de los tonos con matices cálidos y profundos. Además en redes sociales vemos que es uno de los tonos más usados por las influencers desde hace varios meses.

Espresso brunette: profundidad y brillo

El espresso es uno de los castaños más sofisticados del momento. Se trata de un marrón muy oscuro con reflejos sutiles color caoba que aportan brillo y movimiento.

Su éxito está en que ofrece intensidad sin perder naturalidad, además de favorecer especialmente a pieles con tonos medios u oliváceos.

Mujer con el pelo espresso brunette | Getty Images

Mushroom brown: el castaño frío que arrasa

Frente a los tonos cálidos, aparece el mushroom brown, una de las grandes tendencias internacionales.

Este color mezcla matices ceniza, beige y gris, creando un castaño frío y no tan oscuro, que aporta una elegancia natural, ideal para quienes buscan un resultado más neutro y sofisticado.

Mujer con pelo mushroom brown | Getty Images

Teddy bear brunette: el castaño más dulce

Otro de los nombres virales es el teddy bear brunette, un tono inspirado en los reflejos cálidos del caramelo, la miel y el ámbar.

La clave está en su efecto multidimensional: aporta luz, movimiento y un acabado muy favorecedor sin necesidad de cambios radicales.

Mujer con el pelo teddy bear brunette | Getty Images

Por qué triunfan todos estos tonos

Aunque los nombres cambian, la tendencia que siguen es clara. Estos colores buscan un efecto natural pero trabajado que prioriza el brillo y la salud capilar. Además, esta tendencia apuesta por evitar los colores planos u homogéneos, para aportar distintos puntos de luz que se personalizan según la piel de cada persona.

Hoy, elegir un tono castaño no significa elegir un único color, sino una gama de matices adaptados a cada persona. Desde los más cálidos y luminosos hasta los más fríos y sofisticados, el castaño se reinventa con una idea clara: naturalidad, pero mejorada.

Por otro lado, el auge del castaño también responde a una razón práctica, ya que requiere menos mantenimiento que otros colores más extremos, respeta más la fibra capilar y daña menos el cabello.