Georgina Rodríguez enseña cómo es viajar en primera clase desde Riad a Nueva York: pizza, caviar y skincare

Georgina Rodríguez siempre es muy activa en sus redes sociales haciendo partícipes a sus seguidores de cada paso que da. Hace unos días publicaba un stories diciendo que estaba "aterrizando en la otra punta del mundo" que no es otro lugar que Nueva York.

Georgina visitaba la Gran Manzana acompañada de 'las queridas' su inseparable grupo de amigas y amigos, pero el motivo principal de este viaje no era solo ocio, sino que la influencer aprovechaba para acudir a algunos eventos de la Semana de la Moda como una cena en Kering Foundation.

Georgina Rodríguez en una alfombra roja | Gtres

La prometida de Cristiano Ronaldo además se encargaba de publicar en su Instagram un carrusel de fotos donde enseñaba toda su ruta neoyorquina: desde el puente de Brooklyn hasta pedirse un helado en un puesto callejero o comer sushi en China Town.

Pero Geo iba más allá y queriendo hacer partícipes a sus seguidores de absolutamente toda su experiencia en este viaje también compartía en TikTok un vídeo de cómo es viajar en primera clase desde Riad a Nueva York.

Cómo es viajar en primera clase a través de Georgina

Desde que salía de la puerta de su casa hasta que llegaba a su hotel en Nueva York, la empresaria enseñaba paso por paso. Montarse en el transfer, mirar la pantalla para ver su puerta de embarque, cenar unas pizzas antes de entrar en el avión y una vez sentada en su asiento XL business, Georgina disfrutaba de un poco de té para iniciar y luego pasaba al caviar.

Tampoco faltaron las risas y charloteo con sus amigos, un poquito de selfies para sus redes sociales y por qué no, una mascarilla facial para llegar a la Gran Manzana con el cutis perfecto.