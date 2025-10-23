ACABADO PERFECTO
Baking: la técnica para que el maquillaje no manche tu ropa
Con la ayuda del baking no tendrás que dejar de utiliza tus productos de maquillaje líquidos o en crema, sólo seguir un paso previo a ponerte la ropa para no mancharla, consiguiendo además un acabado más homogéneo, pues este método sella y unifica.
Los productos en formato líquido son ideales para un buen maquillaje y se han convertido en el favorito de muchas rutinas ya que, como resultado, te dejan un acabado más natural y uniforme, es decir, que no marcan tanto las líneas de expresión ni forman grumos en la piel como lo hacen los del formato en polvo.
Pero como todo, también tiene sus contras y es que estos productos requieren más atención a la hora de vestirse o retocarse, ya que tardan más en secar y pueden manchar la ropa si no se sellan de forma correcta.
Para evitarlo, existe un método sencillo y eficaz conocido como: Baking, que consiste en aplicar polvo translucidos con una brocha o esponja al haber utilizado productos en crema cómo el corrector o la base. Puedes poner estos polvos con una brocha o esponja y dejarlo reposar entre tres a diez minutos antes de retirar el exceso.
Este método no solo contribuye a no manchar la ropa y sellar tu maquillaje, sirve como un protector contra el calor, sudor o fricción. El baking ayuda a ocultar los poros y eliminar brillos, sobre todo cuando la piel es grasa o mixta, haciendo que el maquillaje sea más duradero.
